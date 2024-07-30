Названа причина пустых прилавков в «Пятерочках» в российских регионах

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Компания X5 Group столкнулась с нехваткой работников на распределительном центре в Ярославской области, что ухудшило ситуацию с поставками продуктов в магазины. Об этом сообщили в пресс-службе ритейлера. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что нехватка сотрудников в регионе связана с внешними рыночными факторами. Согласно информации компании, среди причин дефицита кадров — отъезд рабочих-мигрантов.
Отмечается, что для решения данной проблемы привлекают дополнительные трудовые ресурсы из соседних областей. На сегодняшний день ритейлер в кратчайшие сроки обеспечивает магазины необходимой продукцией. В X5 Group добавили, что ситуация разрешится в ближайшее время.
Ранее Telegram-канал Mash информировал, что питьевая вода и некоторые продукты исчезли из «Пятерочек» в ряде городов Золотого кольца России.
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Отмечается, что для решения данной проблемы привлекают дополнительные трудовые ресурсы из соседних областей. На сегодняшний день ритейлер в кратчайшие сроки обеспечивает магазины необходимой продукцией. В X5 Group добавили, что ситуация разрешится в ближайшее время.
Ранее Telegram-канал Mash информировал, что питьевая вода и некоторые продукты исчезли из «Пятерочек» в ряде городов Золотого кольца России.
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Екатерина Коршунова