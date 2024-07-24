Подмосковный педиатр Одинаева назвала вредные для печени ребёнка продукты

Печень – орган, выполняющий более 500 функций организма. О том, как сохранить её у ребенка здоровой, рассказал директор НИКИ детства Нисо Одинаева.
Проблем можно избежать благодаря правильному питанию. Не следует передать, есть в спешке. Нужно исключить жареное и жирное, а если надо, стоит изменить образ жизни.
Специалист призвала разъяснить детям, что курение сигарет, вейпов, употребление энергетиков несовместимы со здоровой печенью. Не стоит также принимать лекарства без назначения врача. Зато благотворно отражаются на работе печени занятия спортом.
В подмосковном Минздраве напомнили, что с 22 по 28 июля в России проходит неделя профилактики заболеваний печени.
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«В рацион ребёнка следует ввести сельдерей, свёклу, капусту, зелёные овощи. Не забывайте про крупы. Особенно полезна овсянка. Для приготовления мясных блюд используйте птицу, нежирную говядину. Обязательно в рационе должна быть рыба нежирных сортов. Очень полезно для печени нерафинированное масло. Вредны для нее сладости, мороженое, сливки, какао, продукты с консервантами, полуфабрикаты промышленного производства», – добавила Нисо Одинаева.
Специалист призвала разъяснить детям, что курение сигарет, вейпов, употребление энергетиков несовместимы со здоровой печенью. Не стоит также принимать лекарства без назначения врача. Зато благотворно отражаются на работе печени занятия спортом.
В подмосковном Минздраве напомнили, что с 22 по 28 июля в России проходит неделя профилактики заболеваний печени.
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Лора Луганская