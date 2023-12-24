Названа причина смерти актера из «Глухаря»

Число заданий по темам СВО и вхождению в состав России новых регионов в ходе единого государственного экзамена будет увеличиваться, сообщил в интервью ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. При этом он отметил, что изменений в ЕГЭ — 2024 ведомство вносить не планирует.