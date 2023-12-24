Названа причина смерти актера из «Глухаря»

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Причиной смерти 43-летнего актера Алексея Черных, который известен по ролям в сериалах «Глухарь», «Ищейка» и фильме «Сын», стал инфаркт. Об этом говорится на сайте театра Et Cetera.
«Он работал в нашем театре, сыграл самые разные роли, сыграл так ярко, так талантливо, что все его работы мы помним до сих пор», — говорится в сообщении театра.
Напомним, о кончине артиста стало известно вечером 23 декабря. О трагедии сообщила его однокурсница, актриса Екатерина Соломатина. В 2003 году Алексей Черных окончил Школу-студию МХАТ. Дебют актера в кино состоялся в 2001 году.
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