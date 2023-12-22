Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы»

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Скончался советский и российский актер театра, кино и сериалов Борис Матвеев. Заслуженный артист РФ умер 21 декабря.
Борис Иванович Матвеев родился в 1949 году. В 1975-м окончил Российский Государственный институт Сценических Искусств. Играл в Ленинградском ТЮЗе, Челябинском ТЮЗе, Рижском ТЮЗе, Театре имени Ленинского комсомола в Петербурге.
Впервые на экранах актер появился в 1980 году, снявшись в фильме «Братья Рико».
До этого сообщалось, что на 91 году жизни скончался основатель и многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак