Умер композитор Кажлаев

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92-летний Герой Труда РФ, народный артист СССР композитор Мурад Кажлаев скончался в Дагестане.
Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе республиканского министерства культуры.
Как сообщила ТАСС министр культуры Дагестана Зарема Бутаева, творческое наследие Мурада Кажлаева явилось одним из самых высоких достижений культуры Дагестана XX века. Оно навсегда останется предметом национальной гордости.
Композитор Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года. Является основоположником дагестанской композиторской школы, автором первого национального балета «Горянка» (по поэме Расула Гамзатова).
Был главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, худруком Дагестанской государственной филармонии, худруком и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения.
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«К сожалению, в Дагестане скончался Мурад Кажлаев», - заявил собеседник агентства.
«Всю свою жизнь Мурад Магомедович уделял самое серьезное внимание профессиональной подготовке молодых музыкантов. И венцом этой кропотливой работы стало создание республиканской школы для особо одаренных детей имени композитора, которой Мурад Кажлаев руководил до последних дней», - сказала Зарема Бутаева.Мурада Кажлаева похоронят рядом с его женой на махачкалинском кладбище на улице Танкаева.
Композитор Мурад Кажлаев родился 15 января 1931 года. Является основоположником дагестанской композиторской школы, автором первого национального балета «Горянка» (по поэме Расула Гамзатова).
Был главным дирижером симфонического оркестра Дагестанского радио, худруком Дагестанской государственной филармонии, худруком и главным дирижером эстрадно-симфонического оркестра Всесоюзного радио и Центрального телевидения.
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Мария Фирсова