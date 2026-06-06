Названа причина смерти актрисы Валентины Игнатьевой

06 июня 2026, 06:13

Звезда «Бархатного сезона» Игнатьева умерла от остановки сердца

Фото: istockphoto/Diy13

Актриса и певица Валентина Игнатьева скончалась во сне из‑за внезапной остановки сердца. На момент смерти звезде фильма «Бархатный сезон» было 77 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее сына Ивана Корешкова.