Названа причина смерти актрисы Валентины Игнатьевой
Актриса и певица Валентина Игнатьева скончалась во сне из‑за внезапной остановки сердца. На момент смерти звезде фильма «Бархатный сезон» было 77 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее сына Ивана Корешкова.
Церемония прощания с Игнатьевой пройдет в Москве 7 июня в 12:00. Поклонники смогут отдать дань памяти знаменитости в храме Живоначальной Троицы на Воробьевых горах.
Игнатьева была советской и российской актрисой театра и кино, певицей, режиссером и театральным педагогом. За свою творческую карьеру карьере она успела проявить себя как солистка Государственного эстрадного оркестра РСФСР под руководством Леонида Утесова, а также выступала в составе популярных ансамблей — «Солнечная корона», «Лада», «Трижды три» и «Веселые ребята». Кроме того, Игнатьева работала солисткой Москонцерта.
В киноиндустрии Игнатьева запомнилась телезрителям по ролям роли в таких картинах, как «Мнимый больной», «Голова классика» и «Бархатный сезон».
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