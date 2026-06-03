Популярная блогерша умерла в Бразилии после пластической операции

03 июня 2026, 00:34

Популярная 40-летняя блогерша из США умерла в Бразилии после пластической операции

Фото: iStock/show999

В Бразилии после пластической операции скончалась популярная 40-летняя блогерша из США. Об этом сообщило издание Daily Star.





Американка Хильде Линн Хелфенштейн, известная в соцсетях как Джерри Гогосян, провела три недели назад операцию в Сан-Паулу. Женщина вела блог, где высмеивала современное искусство, и сотрудничала с многими известными иностранными брендами. В прошлом она руководила художественной галереей в Лос-Анджелесе, открытой в 2016 году, а затем стала ведущей подкаста Art Smack.



