Популярная блогерша умерла в Бразилии после пластической операции
Популярная 40-летняя блогерша из США умерла в Бразилии после пластической операции
В Бразилии после пластической операции скончалась популярная 40-летняя блогерша из США. Об этом сообщило издание Daily Star.
Американка Хильде Линн Хелфенштейн, известная в соцсетях как Джерри Гогосян, провела три недели назад операцию в Сан-Паулу. Женщина вела блог, где высмеивала современное искусство, и сотрудничала с многими известными иностранными брендами. В прошлом она руководила художественной галереей в Лос-Анджелесе, открытой в 2016 году, а затем стала ведущей подкаста Art Smack.
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В воскресенье, 31 мая, лечащий хирург не дозвонился до пациентки и забеспокоился. Он лично отправился в пятизвёздочный отель Rosewood Sao Paulo, где остановилась Хелфенштейн. Сотрудники гостиницы вскрыли номер женщины и обнаружили блогершу мёртвой.
Отмечается, что погибшая гражданка США лежала в постели, рядом с ней находилась бутылка из-под водки. При осмотре помещения удалось обнаружить неизвестные таблетки. Полиция завела дело по факту случившегося, смерть сочли «подозрительной». Врач сообщил правоохранителям, что ранее уже отвозил пациентку в отделение неотложной помощи и предположил, что она могла употреблять наркотики.