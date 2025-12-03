Названа причина смерти четвертой жены Михаила Ефремова
SHOT: экс-жена Михаила Ефремова скончалась от острой сердечной недостаточности
Причиной смерти экс-супруги актера Михаила Ефремова, 54-летней Ксении Качалиной, стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, смерть актрисы наступила несколько дней назад — на это указывают пятна на теле. Вчера днем, 2 декабря около 14:00, Качалину без признаков жизни нашел Ефремов и их общий сын, которые приехали ее навестить.
Покойная была четвертой женой артиста. Зрители запомнили ее по таким сериалам, как «Марш Турецкого» и «Романовы: Венценосная семья». О смерти артистки в соцсетях сообщил ее близкий друг и коллега режиссер Алексей Агранович.
