Названа причина смерти экс-генконсула РФ в Иране Алексеева

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Бывший генконсул России в Иране Константин Алексеев скончался от инсульта. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, вечером 11 декабря Алексееву стало плохо в собственной квартире на Веерной улице. Умер он около 22.30.
Ранее стало известно, что в Москве обнаружили тело бывшего генерального консула Российской Федерации в Иране Константина Алексеева.
В доме по улице Веерная тело дипломата нашла его жена. Она же и вызвала скорую помощь.
Алексеев занимал должность генерального генконсула РФ в иранском городе Решт с 2015 по 2019-й годы. Ранее он работал советником-посланником российского посольства в Иране, а также во Втором департаменте Азии Министерство иностранных дел РФ.
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Ранее стало известно, что в Москве обнаружили тело бывшего генерального консула Российской Федерации в Иране Константина Алексеева.
В доме по улице Веерная тело дипломата нашла его жена. Она же и вызвала скорую помощь.
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Элина Позднякова