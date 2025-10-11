Умерла легендарная актриса из «Крёстного отца» и муза Вуди Аллена Дайан Китон
Скончалась легендарная актриса и звезда «Крёстного отца» Дайан Китон
На 79-м году жизни ушла из жизни легендарная актриса Дайан Китон, наиболее известная ролями в фильме «Крёстный отец» и в картинах Вуди Аллена. Об этом сообщает SHOT.
Актриса скончалась в Калифорнии, её родные попросили не раскрывать подробности смерти.
Китон прославилась в 1970-х благодаря своему таланту и нестандартному стилю. За роль в «Энни Холл» в 1977 году она удостоилась «Оскара» за лучшую женскую роль, а также получила «Золотой глобус» и BAFTA за ту же работу.
Она стала матерью двоих детей — дочери Декстер и сына Дьюк — через процедуру усыновления в 1996 и 2001 годах.
