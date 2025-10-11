Умерла легендарная актриса из «Крёстного отца» и муза Вуди Аллена Дайан Китон

11 октября 2025, 22:15

Скончалась легендарная актриса и звезда «Крёстного отца» Дайан Китон

Дайан Китон (Фото: Instagram* / @diane_keaton)

На 79-м году жизни ушла из жизни легендарная актриса Дайан Китон, наиболее известная ролями в фильме «Крёстный отец» и в картинах Вуди Аллена. Об этом сообщает SHOT.