Достижения.рф

Звезда сериала «Не родись красивой» оказалась в больнице

Mash: Нелли Уварову госпитализировали с травмой ноги после падения на катке
Нелли Уварова (Фото: РИА Новости/Алексей Куденко)

Актрису Нелли Уварову, известную по сериалу «Не родись красивой», госпитализировали с травмой ноги. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



По его данным, 45-летняя артистка каталась на коньках на катке в районе Хамовников, неудачно упала и повредила конечность. Скорую помощь вызвали прямо к спортивному объекту, после чего Уварову доставили в Институт Склифосовского.

Отмечается, что это не первая травма актрисы за последнее время. В марте ей сняли спицы с руки — она восстанавливалась после перелома лучевой кости, который заживал более полутора лет.

Ранее стало известно, что актриса просила поклонников помочь ей оплатить долг по аренде мастерской.

Читайте также:

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0