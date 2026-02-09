Звезда сериала «Не родись красивой» оказалась в больнице
Актрису Нелли Уварову, известную по сериалу «Не родись красивой», госпитализировали с травмой ноги. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его данным, 45-летняя артистка каталась на коньках на катке в районе Хамовников, неудачно упала и повредила конечность. Скорую помощь вызвали прямо к спортивному объекту, после чего Уварову доставили в Институт Склифосовского.
Отмечается, что это не первая травма актрисы за последнее время. В марте ей сняли спицы с руки — она восстанавливалась после перелома лучевой кости, который заживал более полутора лет.
Ранее стало известно, что актриса просила поклонников помочь ей оплатить долг по аренде мастерской.
