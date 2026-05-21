Названа причина сокращения пчелиных семей в России

Энтомолог Каширский: пчелиные семьи в России сокращаются из-за клеща Varroa
Клещ Varroa стал основной причиной сокращения пчелиных семей в России. Об этом сообщил энтомолог Александр Каширский.
По его словам, российские виды пчел часто улетают от своих владельцев и селятся в дуплах деревьев. А зимой они гибнут от мороза. Поэтому пасечники часто покупают насекомых за границей. Эксперт же считает, что необходимо поддерживать свои породы, которые более приспособлены к местным условиям. Основной же причиной сокращения пчелиных семей Каширский назвал клеща Varroa.
«Основная причина — клещ Varroa, который их атакует, и без специального лечения и ухода пчелиная семья может погибнуть. Есть и другие заболевания, в том числе вирусные. Проблему может провоцировать и обработка полей пестицидами», — уточнил он в разговоре с Москвой 24.Каширский добавил, что на сегодняшний день пытаются вывести породы пчел, которые могут сопротивляться этим клещам. Он также посоветовал пасечникам всегда уделять много внимания пчелиным семьям, тогда многих проблем удастся избежать.