Названа причина сокращения пчелиных семей в России

21 мая 2026, 18:24

Энтомолог Каширский: пчелиные семьи в России сокращаются из-за клеща Varroa

Клещ Varroa стал основной причиной сокращения пчелиных семей в России. Об этом сообщил энтомолог Александр Каширский.





По его словам, российские виды пчел часто улетают от своих владельцев и селятся в дуплах деревьев. А зимой они гибнут от мороза. Поэтому пасечники часто покупают насекомых за границей. Эксперт же считает, что необходимо поддерживать свои породы, которые более приспособлены к местным условиям. Основной же причиной сокращения пчелиных семей Каширский назвал клеща Varroa.





«Основная причина — клещ Varroa, который их атакует, и без специального лечения и ухода пчелиная семья может погибнуть. Есть и другие заболевания, в том числе вирусные. Проблему может провоцировать и обработка полей пестицидами», — уточнил он в разговоре с Москвой 24.