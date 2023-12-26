Названа причина внесения Акунина* в перечень экстремистов

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Заместитель руководителя Росфинмониторинга Герман Негляд объяснил включение писателя Бориса Акунина* в список экстремистов. Об этом он рассказал в беседе с РБК.
По его словам, Росфинмониторинг самостоятельно не принимает решения о включении конкретных лиц в список террористов и экстремистов. Ведомство лишь исполняет решение судов или следственных органов. По такому же принципу в перечень был включён и писатель.
Негляд отметил, что в ведомство поступает копия решения, которая подтверждает факт возбуждения уголовного дела по статьям, связанным с террористической и экстремистской деятельностью. После этого лицо вносится в соответствующий список.
Также собеседник издания добавил, что после попадания гражданина в ведомственный список полностью перекрывается его финансирование, а также блокируются банковские счета и карты. Но, вместе с тем, существуют выплаты, которые такие лица могут продолжить получать в России.
Росфинмониторинг внёс Бориса Акунина* в список террористов и экстремистов 18 декабря.
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*включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Негляд отметил, что в ведомство поступает копия решения, которая подтверждает факт возбуждения уголовного дела по статьям, связанным с террористической и экстремистской деятельностью. После этого лицо вносится в соответствующий список.
Росфинмониторинг внёс Бориса Акунина* в список террористов и экстремистов 18 декабря.
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*включён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Анастасия Чинкова