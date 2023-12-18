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Московский Губернский театр отменил спектакли по книге Акунина*

18 декабря 2023, 21:18
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Московский Губернский театр отменил спектакли, поставленные по произведению писателя Бориса Акунина*. Об этом сообщается на сайте театра.

Отмечается, что речь идёт о спектакле «Приключения Фандорина», поставленном по книге писателя. Руководство театра приняло решение отменить четыре запланированных спектакля в декабре, январе, феврале и марте.

Напомним, что 18 декабря решением Росфинмониторинга писателя Бориса Акунина* признали экстремистом и террористом. После Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ. Также СК РФ объявит писателя в розыск.

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СК РФ объявит в розыск писателя Бориса Акунина*

*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
#московский губернский театр
#спектакль
#запрет
#уголовное
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FP: На Украине ущемляют права русскоязычного населения
18 декабря 2023, 21:23

Фото: iStock/booblik_uk

На Украине продолжает нарастать градус ущемления прав русскоязычного населения, об этом заявил профессор политологии Род-Айлендского университета Николай Петро в своей статье, который опубликовал Foreign Policy.
Как отметил автор статьи, русскоязычное население на Украине не признаётся коренным. В том числе русских там отказываются причислять даже к меньшинствам, что противоречит 10 статье украинской Конституции.

В то же время, Петро отметил, что процесс украинцев, которые считают украинцев и русских одним народом, резко снизился в последнее время. Русскоговорящее население, проживающее на территории Украины, подвергается преследованиям и дискриминации.

«Напряженность, окружающая права меньшинств будет только усугубляться дальше после окончания конфликта», - в заключении отметил Петро.

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#права
#население
#украина
#россия
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«Спас» и «Царьград» включены в санкционные списки Евросоюза
Евросоюз ввёл в списки санкций телеканалы «Спас» и «Царьград»
18 декабря 2023, 21:03

Фото: iStock/iliris

Евросоюз включил в санкционные списки российские телеканалы «Спас» и «Царьград». Об этом сообщает РИА Новости.
В документе отмечается, что меры в отношении российских телеканалов введены за их поддержку действий, которые якобы подрывают территориальную целостность и независимость Украины.

Помимо данных СМИ, в санкционном списке числятся ещё 140 фигурантов, среди которых – сын председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илья.

Напомним, что 18 декабря Евросоюз утвердил 12-й пакет антироссийских санкций. Ограничения коснулись импорта некоторых видов продукции из России, в частности, ювелирных алмазов. Также, согласно документу, россиянам запрещается занимать руководящие посты в европейских организациях, связанных с криптовалютой.

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#евросоюз
#санкции
#россия
#сми
#ограничения
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Сына Дмитрия Медведева включили в санкционные списки Евросоюза
18 декабря 2023, 20:49

Фото: iStock/Mihrzn

Сына председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева Илью включили в санкционные списки Евросоюза.
Отмечается, что Илья Медведев фигурирует в перечне в рамках утверждённого 18 декабря 12-го пакета санкций против России.

Всего в санкционных списках числятся 147 фигурантов, из которых 61 физическое лицо и 86 организаций.

После введения очередного пакета антироссийских санкций ЕС общее число россиян, попавших под ограничения достигло порядка двух тысяч человек.

Напомним, что Евросоюз 18 декабря утвердил новые санкционные ограничения в отношении России. Они коснулись импорта ряда продукции из России, в частности, ювелирных алмазов. Также решением ЕС вступает в силу запрет занимать россиянами руководящие посты в европейских компаниях, связанных с криптовалютами.

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#дмитрий медведев
#санкции
#ограничения
#евросоюз
#россия
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ЕС смягчил санкции на ввоз предметов личного пользования из РФ
18 декабря 2023, 20:39

Фото: iStock/butenkow

Страны Евросоюза смягчили правила ввоза автомобилей и личных вещей в рамках 12-го пакета санкций против России. Об этом следует из заявления Совета ЕС.
Отмечается, что для облегчения въезда на территорию Евросоюза гражданам ЕС, живущим в России, будет разрешено проезжать на автомобилях, если они предназначены для продажи или используются исключительно в личных целях.

Вместе с тем в новом пакете санкций отмечается смягчение ограничений на ввоз предметов личной гигиены и одежды. Так, разрешено провозить одежду, которую носят путешественники или которая лежит в их багаже.

Ранее сообщалось, что 18 декабря Евросоюз утвердил 12-пакет санкций против России.

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#евросоюз
#санкции
#россия
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«Лавочка закрыта»: В декабре США отправят Украине последний пакет военной помощи
Кирби: В декабре США объявят о последнем пакете военной помощи для Украины
18 декабря 2023, 20:39

Фото: iStock/lucky-photographer

В конце декабря Соединенные Штаты объявят о последнем пакете военной помощи для Украины, с таким заявлением выступил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
В конце декабря Соединенные Штаты Америки выделят Украине очередной пакет военной помощи, однако, он станет последним.

Как отметил Кирби, Штаты отдадут Вооруженным силам Украины свои последние запасы и им потребуется время, чтобы восстановиться.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что за время проведения специальной военной операции, ЕС потратил на военную поддержку Украины около 90 миллиардов долларов.

В то же время, в западном обществе всё чаще говорится о том, что объёмы поставок оружия и боеприпасов на Украину будут продолжать уменьшаться, пока не прекратятся полностью.

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#ес
#ек
#украина
#сша
#помощь
#сво
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Политолог Мирзаян заявил о важных озвученных Путиным политических вопросах
18 декабря 2023, 20:28

Фото: сайт Кремля

Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Геворг Мирзаян заявил, что наиболее важными вопросами, озвученными президентом России на «Итогах года», являются темы внешней политики, касающиеся нормализации отношений с США.
«Меня заинтересовали вопросы внешней политики. Во-первых, озвученные условия нормализации отношений с США. Президент заявил о полноценной нормализации отношений, выставив два условия: чтобы США прекратили относится к другим странам, как к странам второго сорта и, чтобы Америка была готова идти на компромисс. Эти требования идут поперёк американской политической психологии исключительности. Второй важный вопрос касался территорий, по словам президента, весь юго-восток Украины и Одесса с Николаевом являются исторически русскими территориями», — заявил в беседе с Общественной Службой Новостей Мирзаян.

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#сша
#президент
#путин
#рф
#политика
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Путин: Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но есть и богатые
18 декабря 2023, 20:27

Фото: kremlin.ru

Большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, однако, много и богатых граждан, с таким заявлением выступил российский лидер Владимир Путин на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы».
«В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас не мало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много», - прокомментировал ситуацию Путин.

По его словам, прозорливые люди намеренно выталкивают своих детей из зоны комфорта и создают им искусственные трудности, чтобы человек мог научиться преодолевать препятствия самостоятельно.

Только те люди, которые стремятся к успеху и добиваются своих целей, становятся успешными, считает российский лидер.

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#зарплаты
#люди
#владимир путин
#россияне
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«Антирекорд»: 61 процентов американцев недовольны работой Джо Байдена
Monmouth: Более половины американцев не одобряют работу Байдена
18 декабря 2023, 20:15

Фото: РИА Новости/Стрингер

Процент граждан США, которые одобряют работу президента Джозефа Байдена, опустился до рекордно низкого уровня, об этом свидетельствуют результаты опроса, который провёл университет Monmouth.
«Общественное мнение об эффективности работы Байдена на данный момент держится на уровне 34%, а 61% не одобряет его работу - это самый низкий уровень в опросах университета с момента его вступления в должность», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте университета.

Отмечается, что уровень доверия к главе Соединенных Штатов продолжает падать как среди сторонников республиканцев, так и тех, кто не поддерживает никакую политическую партию.

Отмечается, что в опросе приняли участие 803 взрослых гражданина США.

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#сша
#джозеф байден
#опрос
#рейтинг
#президент
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Путин пошутил о работе над опозданиями
Путин пошутил , что поработает с наставником над опозданиями
18 декабря 2023, 19:54

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Президент России Владимир Путин пошутил, что поработает над опозданиями.
В ходе встречи с победителями Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» одна из наставниц рассказала Путину, что своим воспитанникам она привила самое важное качество в человеке – умение не опаздывать.

В ответ на это Путин в шутку сказал, что и ему следует отдельно поработать с этой наставницей.

Ранее стало известно, что журналистка, мать троих детей из Ржева Екатерина Дунцова стала самовыдвиженкой на президентские выборы в 2024 году. Что известно о конкурентке Путина, и почему она решила участвовать в выборах читайте в материале «Радио 1».

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#владимир путин
#юмор
#встреча
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