Московский Губернский театр отменил спектакли по книге Акунина*

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Московский Губернский театр отменил спектакли, поставленные по произведению писателя Бориса Акунина*. Об этом сообщается на сайте театра.
Напомним, что 18 декабря решением Росфинмониторинга писателя Бориса Акунина* признали экстремистом и террористом. После Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям об оправдании терроризма и распространении заведомо ложной информации о деятельности ВС РФ. Также СК РФ объявит писателя в розыск.
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*признан Росфинмониторингом террористом и экстремистом
Анастасия Чинкова