Мизулина на фоне блокировки Telegram назвала сегодняшний день праздником

10 февраля 2026, 14:46

Екатерина Мизулина (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

На фоне новостей о блокировке мессенджера Telegram в России глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала сегодняшний день символичным. Дело в том, что 10 февраля является всемирным днем безопасного интернета.





В своем Telegram-канале Мизулина назвала сегодняшний день праздником и подарком.





«Символично, что сегодня всемирный день безопасного интернета. Праздник, так сказать. Это подарок что ли?», — написала она.