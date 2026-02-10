Мизулина на фоне блокировки Telegram назвала сегодняшний день праздником
На фоне новостей о блокировке мессенджера Telegram в России глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала сегодняшний день символичным. Дело в том, что 10 февраля является всемирным днем безопасного интернета.
В своем Telegram-канале Мизулина назвала сегодняшний день праздником и подарком.
«Символично, что сегодня всемирный день безопасного интернета. Праздник, так сказать. Это подарок что ли?», — написала она.
При этом в следующем посте Мизулина подчеркнула, что не изменила своей позиции в отношении блокировки мессенджера. В своем сообщении от 14 июня 2025 года она пишет, что не поддерживает ограничение работы Telegram в России.
Напомним, что 10 февраля появилась информация о блокировке работы Telegram со стороны Роскомнадзора. В ведомстве пока никак не комментировали эту информацию.