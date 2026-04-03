Названа приводящая к седине популярная привычка
Одна популярная привычка в уходе за волосами может приводить к седине и частичному облысению. Об этом сообщили исследователи Skin Appendage Disorders, передает New York Post.
В социальных сетях набирает популярность новый тренд в уходе за собой: люди стараются мыть голову как можно реже, чтобы волосы дольше оставались чистыми. Блогеры утверждают, что отказ от частого использования шампуня улучшает здоровье кожи головы и придает волосам блеск.
Однако специалисты считают, что такой подход является вредным. Научные исследования показывают, что редкое мытье головы, вероятно, приведет к появлению перхоти, раздражению кожи, замедлению роста волос и обострению проблем с кожей головы.
Редкое очищение от загрязнений способствует накоплению кожного сала, усилению воспаления, нарушению микробного баланса и окислительному стрессу, что может привести к уменьшению количества волосяных фолликулов и замедлению роста волос.
