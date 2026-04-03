Малышева назвала большую ошибку в сезон аллергии

03 апреля 2026, 18:37

Малышева: Начинать прием лекарств от аллергии нужно до цветения

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвала большую ошибку, которую совершают люди в сезон аллергии.





В эфире программы Малышева задала гостье вопрос о трудностях, с которыми она сталкивается в период аллергии. Девушка ответила, что самым сложным для неё является утренний подъём.



Медик выразила недовольство тем, что девушка начинает принимать лекарства только при появлении симптомов, а не заранее. Её поддержал соведущий, врач-иммунолог Андрей Продеус, который подчеркнул необходимость начала приёма препаратов от аллергии до начала цветения.



Специалист также напомнил, что для аллергиков важно ежедневно мыть голову и регулярно проводить влажную уборку в доме, чтобы уменьшить риск приступов. Кроме того, он рекомендовал не проветривать помещения.





«Чем больше вы будете открывать окна, тем больше у вас будет пыльцы в доме», — заключил Продеус.