Названа профессия, представители которой массово страдают от выгорания

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Каждый десятый (9%) преподаватель в России регулярно страдает от выгорания на работе, а более 15% педагогов минимум раз в год чувствовали его из-за повышенной нагрузки. К соответствующим выводам пришло исследование Skysmart. Однако отмечается, что большинство респондентов любят учить детей и даже не думают менять работу.
«Большинство опрошенных (34%) рассказали, что любят свою работу и никогда не задумывались о том, чтобы заниматься чем-то другим. 8% опрошенных при этом примерно раз в год задумываются о том, чтобы сменить деятельность, а 14% респондентов посещала такая мысль лишь однажды», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.В то же время стали известны топ-10 наиболее привлекательных рабочих профессий для россиян. Согласно данным опроса «Зарплата.ру», которые изучил RT, первые места заняли портной — 21% голосов, повар — 19% и плотник — 8%. Следом идут профессии маляра, электрика, строителя, автомеханика, машиниста, монтажника и токаря.
«Респонденты среди основных причин, которые могут сподвигнуть их получить рабочую профессию, назвали перспективы роста заработка, дополнительный источник дохода, возможность зарабатывать, занимаясь тем, что когда-то являлось увлечением, стабильное положение в случае сложной экономической ситуации», — говорится в материале.Читайте также:
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