Россиянам назвали профессии с окладом до 800 тысяч рублей

Фото: iStock/Natalia Rusanova
Самыми высокооплачиваемыми профессиями в России оказались технический и генеральный директор, начальник отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Зарплата.ру».
Уточняется, что оклад в размере до 800 тысяч рублей может получать технический директор в производственной компании. Ему предстоит руководить техническим департаментом, в который входят отделы разработок, программного обеспечения и иные отделения.
700 тысяч рублей работодатель готов платить генеральному директору российского производителя газораспределительных систем. Человек, работающий на этой должности, будет управлять операционной деятельностью компании, а также анализировать рынок и конкурентов.
Тройку лидеров замыкает начальник отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями с окладом до 630 тысяч рублей.
Читайте также:
Начинающих предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатные онлайн-тренинги
«Ведомости»: дефицит рабочей силы замедлит рост зарплат в РФ в 2025 году
Банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной
700 тысяч рублей работодатель готов платить генеральному директору российского производителя газораспределительных систем. Человек, работающий на этой должности, будет управлять операционной деятельностью компании, а также анализировать рынок и конкурентов.
Тройку лидеров замыкает начальник отдела по работе с аптечными сетями и ассоциациями с окладом до 630 тысяч рублей.
Читайте также:
Начинающих предпринимателей Подмосковья приглашают на бесплатные онлайн-тренинги
«Ведомости»: дефицит рабочей силы замедлит рост зарплат в РФ в 2025 году
Банк России назвал идею заморозки вкладов абсурдной
Екатерина Коршунова