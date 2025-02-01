Эксперт напомнил правила поступления в вуз

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Директор по связям «Навигатора поступления» Александр Хвостов напомнил о правилах поступления в вуз. Самое важное — даты: прием документов начнется 20 июня и закончится 25 июля, а до 5 августа зачисляются все остальные категории абитуриентов на оставшиеся места. Также специалист призвал не забывать о способах заработать дополнительные баллы.
«При поступлении в вуз важен каждый балл, поэтому еще на этапе обучения в школе не стоит пренебрегать возможностью их получить: до 10 баллов дают вузы за диплом регионального этапа ВСОШ, аттестат с отличием, хорошее итоговое сочинение, волонтерство, военную службу, золотой значок ГТО», — пишет «Петербургский дневник» после беседы с экспертом.Тем временем в Кузбассе осудили женщину, которая получила высшее образование в дистанционной форме, но в обход инструкций. Как сообщает «Сiбдепо», женщина не разобралась в правилах обучения, прошла одни лишь тесты, проигнорировав 320 часов самого курса и без итоговой работы и экзамена получила диплом.
«В связи с этим суд принял решение, что документы о получении образования недействительны, так как их выдали без прохождения фактического обучения и проверки знаний по присвоенной профессии», — отмечает издание.Читайте также:
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