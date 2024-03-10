Названа реальная причина введения плана «Ковер» в аэропорту Пулково

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План «Ковер» в аэропорту Пулково был введен из-за попытки атаки дронами ВСУодного из предприятий Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Информацию о попытке атаки со стороны ВСУ также подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он сообщил, что дрон противника был сбит российской системой ПВО. В результате инцидента никто не пострадал.
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