Российский БПЛА воздушным тараном спас семерых бойцов от атаки дрона ВСУ

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Российский беспилотный летательный аппарат спас от воздушной атаки семерых бойцов. Для этого ему пришлось протаранить украинский дрон, который уже готовился сбросить взрывчатку.
Украинский дрон завис над позициями отделения российских бойцов в количестве семи человек. От удара с воздуха они были практически не защищены. В то время наша «птичка» вывела на экраны изображение неприятельского беспилотника. Поняв, что счёт идёт буквально на секунды, оператор направил аппарат прямо на дрон ВСУ и тот протаранил его. Взрывчатка сдетонировала в воздухе и российские бойцы остались живы и здоровы.
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