В аэропорту Санкт-Петербурга введен план «Ковер» из-за возможной атаки БПЛА

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Работа аэропорта Пулково ограничена для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Об этом сообщили в Росавиации.
В настоящее время воздушная гавань работает с ограничениями, введен план «Ковер».
Прежде подобные меры руководство аэропорта принимало из-за возможной атаки БПЛА. Ограничения введены с 17:00 по мск.
Прежде сообщалось, что ограничения полетов были введены в московских аэропортах. Режим «Ковер» вводится для того, чтобы обеспечить безопасность воздушным судам. При его объявлении производится незамедлительная посадка самолетов, а также вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов.
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Прежде подобные меры руководство аэропорта принимало из-за возможной атаки БПЛА. Ограничения введены с 17:00 по мск.
Прежде сообщалось, что ограничения полетов были введены в московских аэропортах. Режим «Ковер» вводится для того, чтобы обеспечить безопасность воздушным судам. При его объявлении производится незамедлительная посадка самолетов, а также вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов.
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Анастасия Хохлова