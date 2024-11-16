Названа самая дефицитная специальность в России

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По данным на начало ноября, дворник стал самой дефицитной специальностью в России. К соответствующему заключению пришла платформа hh.ru после исследования по инициативе ТАСС. На одну вакансию дворника, как отмечается, приходится меньше одного резюме.
По информации сервиса, вместе с тем средняя зарплата дворника в ноябре выросла на треть — 35 600 рублей в месяц.
Другими дефицитными профессиями по результатам исследования стали токари, сварщики, продавцы-консультанты. За ними — специалисты по взысканию долгов, повара и кондитеры, автомеханики, слесари, сантехники, торговые администраторы, врачи, маляры, мерчендайзеры и товароведы.
В конце рейтинга по нехватке работников оказались электромонтажник, монтажник, машинист и фармацевт-провизор, кладовщик и курьер, уборщица.
Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года выявили самые высокооплачиваемые вакансии в канун праздника, где наиболее высокооплачиваемой оказалась вакансия стикеровщика этикеток. Кроме этого, в данный топ попали разгрузчик живых елок, монтажник новогоднего декора, упаковщик подарков, а также флорист зимних композиций.
Также другое исследование показало, что самые высокие медианные зарплаты среди врачей в частных клиниках России получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты. Среди них наиболее высокий доход был у хирургов-имплантологов.
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Другими дефицитными профессиями по результатам исследования стали токари, сварщики, продавцы-консультанты. За ними — специалисты по взысканию долгов, повара и кондитеры, автомеханики, слесари, сантехники, торговые администраторы, врачи, маляры, мерчендайзеры и товароведы.
В конце рейтинга по нехватке работников оказались электромонтажник, монтажник, машинист и фармацевт-провизор, кладовщик и курьер, уборщица.
Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года выявили самые высокооплачиваемые вакансии в канун праздника, где наиболее высокооплачиваемой оказалась вакансия стикеровщика этикеток. Кроме этого, в данный топ попали разгрузчик живых елок, монтажник новогоднего декора, упаковщик подарков, а также флорист зимних композиций.
Также другое исследование показало, что самые высокие медианные зарплаты среди врачей в частных клиниках России получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты. Среди них наиболее высокий доход был у хирургов-имплантологов.
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Данил Пономарев