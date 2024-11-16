Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Названа самая дефицитная специальность в России

Названа самая дефицитная специальность в России

«hh.ru»: дворник стал самой дефицитной специальностью в России
Фото: iStock/firina

Фото: iStock/firina

По данным на начало ноября, дворник стал самой дефицитной специальностью в России. К соответствующему заключению пришла платформа hh.ru после исследования по инициативе ТАСС. На одну вакансию дворника, как отмечается, приходится меньше одного резюме.
По информации сервиса, вместе с тем средняя зарплата дворника в ноябре выросла на треть — 35 600 рублей в месяц.

Другими дефицитными профессиями по результатам исследования стали токари, сварщики, продавцы-консультанты. За ними — специалисты по взысканию долгов, повара и кондитеры, автомеханики, слесари, сантехники, торговые администраторы, врачи, маляры, мерчендайзеры и товароведы.



В конце рейтинга по нехватке работников оказались электромонтажник, монтажник, машинист и фармацевт-провизор, кладовщик и курьер, уборщица.

Ранее сообщалось, что в преддверии Нового года выявили самые высокооплачиваемые вакансии в канун праздника, где наиболее высокооплачиваемой оказалась вакансия стикеровщика этикеток. Кроме этого, в данный топ попали разгрузчик живых елок, монтажник новогоднего декора, упаковщик подарков, а также флорист зимних композиций.

Также другое исследование показало, что самые высокие медианные зарплаты среди врачей в частных клиниках России получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты. Среди них наиболее высокий доход был у хирургов-имплантологов.

Читайте также:

Названы самые высокооплачиваемые вакансии к Новому году

Названы врачи с самыми высокими зарплатами в России

Работники индустрии красоты стали еще востребованнее в России за год
#зарплата
#вакансии
#машинист
#исследование
#курьер
#специалисты
#зарплаты
У британских авианосцев нашли критическую уязвимость
The Times: британские авианосцы оказались уязвимы к противокорабельным ракетам
16 ноября 2024, 12:56

Фото: iStock/DigtialStorm

Во время военных учений в Великобритании выяснилось, что авианосцы Queen Elizabeth и Prince of Wales уязвимы к противокорабельным ракетам. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на знакомый с результатами учений источник. По его информации, в ходе тренировочных мероприятий оказалось, что авианосец может быть вовсе потоплен.
По данным источника, британские военные во время учений отрабатывали борьбу с различными видами угроз, касающихся авианосца. По их итогам выяснилось, что противокорабельные ракеты, которыми обладает, в частности, Китай, могут затопить судно.

Представитель британского ВМФ, в свою очередь, заверил газету, что затопление авианосца маловероятно, так как это «наихудший вымышленный сценарий развития событий».

The Times отмечает, что Великобритания рассматривает вопрос отказа от авианосцев из-за их нецелесообразности в современных войнах, но с другой стороны, из-за прихода к власти Дональда Трампа вряд ли решится на это.

Читайте также:

Пентагон шокирован «потрясающим» арсеналом йеменских хуситов

Представитель хуситов Сариа заявил об успешной атаке на американский авианосец

Названа истинная причина слежки ВМС США за российским «Адмиралом Кузнецовым»
#сша
#военные
#судно
#китай
#вмф
#великобритания
#сценарий
#ракеты
#пентагон
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Спикер ГД Володин начал опрос о зачислении в школы без знания русского языка
Володин начал в Telegram опрос об ограничении приема детей мигрантов в школы
16 ноября 2024, 12:47

Фото: istockphoto/cloverphoto

Опрос об отношении к законопроекту, запрещающему зачислять детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка, начал спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.
«Готовим к внесению законопроект, который ограничит прием в школы детей мигрантов, которые не знают русского языка. Правильно, чтобы они перед зачислением в школы проходили предварительное тестирование», — спросил Володин аудиторию.

На момент написания заметки из свыше восьми тысяч проголосовавших «Поддерживаю» сказали 95%, «Не поддерживаю» — три процента, а два процента остались нейтральными.

Ранее сообщалось, как в Госдуме предложили сдавать жилье мигрантам.

Читайте также:

Путин ужесточил наказание для организаторов незаконной миграции

Путин подписал закон, который запрещает третьим лицам принимать экзамены у мигрантов

Из России выдворят 20 тысяч нелегальных мигрантов
#мир
#россия
#мигранты
#вячеслав володин
#школы
#опрос
#telegram
#закон
#законопроект
#госдума
#новости
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Почти 4500 участников СВО подали заявки на второй поток программы «Время героев»
16 ноября 2024, 11:26

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Около 4450 участников и ветеранов СВО подали заявки на второй поток программы «Время героев» за первые сутки набора. Об этом сообщил ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, передает телеграм-канал программы. По его словам, каждому из них будут стремиться дать высокий уровень сервиса и актуальные знания.
«Мы стремимся обеспечить каждому герою на всех этапах программы высокий уровень сервиса и актуальные знания», — сказал он.
Отмечается, что из первого потока уже 12 участников смогли попасть на ответственные посты, еще несколько готовятся к переходу на новые должности. В ближайшее время ожидается 46 назначений среди участников программы.

Регистрация началась в пятницу, 15 ноября. Накануне сообщалось, что заявки на отбор во второй поток программы «Время героев» подали свыше тысячи бойцов спецоперации, включая ветеранов.

Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина.

Читайте также:

Свыше тысячи бойцов СВО подали заявки на программу «Время героев»

Красноречивый робот убедил военных ВСУ сдаться в плен — видео

Forbes: дерзкое наступление ВС РФ на Купянск стало зловещим знаком для ВСУ
#регистрация
#программа
#сво
#вс рф
#ветераны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Мэр Собянин: в столице поставили еще 87 указателей исторической навигации
16 ноября 2024, 11:09

Фото: istockphoto/Andrey Rykov

Еще 87 указателей исторической навигации поставили в Москве, написал градоначальник Сергей Собянин в Telegram-канале. Уточняется, что они помогут узнать больше об известных личностях: ботаниках, географах, антропологах и других.
«В том числе пять из них приведут к штаб-квартире Русского географического общества на Новой площади, семь — к улице Семенова-Тян-Шанского, восемь укажут путь к дому, где родился выдающийся ученый Петр Кропоткин. Это часть исторической навигации, которую мы развиваем с 2020 года», — сказано в публикации мэра.
Кроме того, установлены первые таблички с QR-кодами к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые расскажут о героях исторических сражений.

Читайте также:

В домах жителей Каширы-2 продолжают наладку отопления

В России увеличилось число опасных погодных явлений

В октябре по заявкам жителей Подмосковья устранили плесень в 60 квартирах
#мир
#москва
#сергей собянин
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Юрист Соловьев рассказал о новой схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»
Юрист Соловьев рассказал о двухэтапной схеме взлома аккаунтов на «Госуслугах»
16 ноября 2024, 08:30

Фото: istockphoto.com/ru/Михаил Руденко

Заслуженный юрист России Иван Соловьев рассказал, что телефонные аферисты изобрели новую двухэтапную схему взлома аккаунтов граждан на «Госуслугах» и других сервисах. Об этом информирует агентство «Прайм».
Мошенник звонит потенциальной жертве и представляется работником «Почты России». По его словам, на имя гражданина якобы пришло почтовое отправление, которое возможно получить только при личном посещении отделения связи.

При этом преступник обещает упростить процесс, прислав уведомление на телефон, однако для оформления заявки необходимо назвать код из СМС. Примечательно, что если человек прекращает разговор со злоумышленником, то обман переходит в новую стадию.

Юрист рассказал, что через некоторое время человеку поступает звонок от якобы сотрудника правоохранительных органов, который уведомляет о взломе учетной записи на «Госуслугах», и для ее защиты снова нужен код из сообщений. Таким способом, по словам Соловьева, аферисты хотят похитить у граждан деньги, недвижимость, а также оформить микрозаймы. Не следует вступать в телефонные беседы с неизвестными, заключил юрист.

Читайте также:

Минцифры работает над системой подтверждения навыков ITшников через «Госуслуги»

На «Госуслугах» запустили сервис для переезда в другой регион России

В Госдуме призвали отказаться от привязки аккаунтов к сервисам Google
#деньги
#телефон
#юрист
#недвижимость
#госуслуги
#сервис
#человек
#смс
#мошенник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В домах жителей Каширы-2 продолжают наладку отопления
15 ноября 2024, 22:53

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Более двух десятков жителей Каширы пришли на приём по вопросам отопления в формате выездной администрации. Его провели в офисе территориального отдела Каширский, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Приём вели представители управляющих компаний, обслуживающих Каширу-2, а также заместители главы муниципалитета. Все проблемные адреса были взяты в работу.
«Управляющие компании продолжают наладку отопления в домах жителей Каширы-2. У людей остаются точечные проблемы. К примеру, у кого-то не во всех комнатах есть отопление. Были вопросы и по температуре подачи теплоносителя. Приём стал хорошей возможностью для жителей задать вопросы профильным специалистам управляющих компаний напрямую, чтобы ускорить решение проблем», – рассказала замглавы городского округа Светлана Зосимова.
Кроме того, жителям разъяснили суммы оплаты за общедомовые нужды. Пояснения дала начальник сектора ЖКУ территориального управления «Кашира» ООО «МособлЕИРЦ» Ольга Чирина.

Читайте также:

Талисман из Каширы колесит по Чили c участниками кругосветного путешествия

Школьники и студенты Каширы приняли участие в форуме «Твоя гражданская позиция»

Долголеты из Каширы побывали с экскурсией в Павловском Посаде
#кашира
#подмосковье
#московская область
#отопление
#отопительный сезон
#тепло
#теплоснабжение
#выездная администрация
#жители
#управляющая компания
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России увеличилось число опасных погодных явлений
15 ноября 2024, 22:27

Фото: iStock/ES3N

Глава Росгидромета, заместитель главы российской делегации на форуме Игорь Шумаков заявил, что число опасных погодных явлений в России увеличилось в два раза.
«Количество опасных явлений, которые наносят ущерб человеку и экономике нашей страны, увеличилось. Если ещё пять лет назад таких явлений за год мы насчитывали до 500, то в прошлом году их уже больше тысячи», — приводит NEWS.ru комментарий Шумакова.

При этом он добавил, что Росгидромету удаётся прогнозировать опасные погодные явления, которые могут представлять серьёзную угрозу как для здоровья и жизни людей, так и для экономики страны не хуже, чем это делают подобные службы других стран мира.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» рассказала, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на ближайших выходных.

Читайте также:

Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве начнётся метеорологическая зима

Синоптик Позднякова: Москву ожидает пониженное атмосферное давление

Москвичам пообещали тёплую погоду в конце недели
#погода
#страны
#ущерб
#россия
#природа
#прогноз
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В октябре по заявкам жителей Подмосковья устранили плесень в 60 квартирах
15 ноября 2024, 22:19

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье за октябрь по заявкам жителей устранена плесень более чем в 60 квартирах. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Нередко в многоквартирных домах появляется плесень. Чаще всего она возникает из-за промерзаний стен, повышенной влажности воздуха или ненадлежащего содержания жилых помещений собственниками. Поражёнными могут оказаться все стены или отдельные участки. Проблема проявляется в основном в холодное время года, когда отмечается резкая разница температур на улице и дома», – пояснили в министерстве.
В Минчистоты напомнили, что управляющие компании должны своевременно обслуживать и регулярно обследовать фасады МКД. Это поможет сохранить теплоизоляцию и предотвратить возникновение грибка в жилых помещениях.

Читайте также:

Подмосковным коммунальщикам накануне зимы передали девять ломовозов

В Московской области с начала года переработали 2 млн тонн отходов

Подмосковную акцию по сдаче старых шин продлили до 25 ноября
#минчистоты
#подмосковье
#московская область
#управляющая компания
#мкд
#дома
#жители
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиян пригласили присоединиться к инициативе #ЩедрыйВторник
15 ноября 2024, 22:09

Фото: сайт givingtuesday.ru/

3 декабря в России пройдёт акция #ЩедрыйВторник. Это всемирный день благотворительности, главная цель которого – привлечь внимание общественности и вовлечь людей в благотворительную деятельность, сообщили в пресс-службе организаторов.
«Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут любые неполитические организации и частные лица. Участники могут выбрать любой формат акций, целей и механизмов сбора средств. Компаниям #ЩедрыйВторник позволяет привлечь дополнительное внимание к своей социальной деятельности, активизировать волонтёрство. НКО используют этот день для привлечения новых доноров и волонтёров», – говорится в сообщении.
Координатором проекта в России выступает Благотворительный фонд «Культура благотворительности». Мероприятия в рамках инициативы будут проходить с 25 ноября по 10 декабря.

Подробную информацию об инициативе #ЩедрыйВторник можно найти на сайте проекта.

Акция проходит в России с 2016 года при поддержке Минэкономразвития. За это время к ней присоединились около 4,5 тыс. организаций из 260 населённых пунктов страны. В дни проведения акции пожертвования в благотворительные организации возрастает в среднем в 2,7 раза.

Читайте также:

Донорскую кровь сдали более 80 студентов и преподавателей областного медколледжа

В поликлиниках Каширы стартует акция «Спасибо, доктор»

В парках Каширы проходит акция по сбору ёлочных игрушек
#акция
#благотворительная акция
#благотворительность
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате