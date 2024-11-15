Названы самые высокооплачиваемые вакансии к Новому году

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В преддверие Нового года аналитики центра «Профессии будущего» провели исследование и выявили самые высокооплачиваемые вакансии в канун праздника.
Так, наиболее высокооплачиваемой оказалась вакансия стикеровщика этикеток.
Кроме этого, в данный топ попали разгрузчик живых ёлок, монтажник новогоднего декора, упаковщик подарков, а также флорист зимних композиций.
Кузбасс также уже начал подготовку к Новому году. Так, в Кемерове уже начали работу по возведению главной городской ели.
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«В обязанности такого специалиста входит наклеивание праздничных стикеров на подарки, открытки, упаковку и другие изделия. В зависимости от отработанных часов стикеровщик может получить 180 тыс. рублей в месяц», — приводит RT сообщение аналитиков.
Кроме этого, в данный топ попали разгрузчик живых ёлок, монтажник новогоднего декора, упаковщик подарков, а также флорист зимних композиций.
Кузбасс также уже начал подготовку к Новому году. Так, в Кемерове уже начали работу по возведению главной городской ели.
«Специалисты начали монтировать ветки, они расположатся в 42 яруса. В 1896 веток вплетены по три гирлянды», — приводит «Сiбдепо» пресс-службы администрации города.Ранее «Радио 1» рассказало о том, как провести новогодние каникулы за городом в Подмосковье.
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Мелисса Тимофеева