Названы врачи с самыми высокими зарплатами в России

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Самые высокие медианные зарплаты среди врачей в частных клиниках России получают стоматологи хирурги-имплантологи, репродуктологи, косметологи и ортодонты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование SuperJob. Среди них, отмечается, наиболее высокий доход у хирургов-имплантологов.
По данным исследования, у занятых установкой имплантов стоматологов медианная зарплата в семи федеральных округах России достигает 280 тысяч рублей. По тем же критериям оценки, согласно анализу, репродуктологи зарабатывают до 240 тысяч рублей, косметологи — до 230 тысяч, ортодонты — до 220 тысяч.
Ранее сообщалось, что в Москве неожиданно в два раза вырос спрос на трихологов. Отмечалось, что это может быть связано с тем, что люди чаще встречаются с выпадением волос. Лечение может обойтись гражданам в 30 тысяч рублей и более.
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