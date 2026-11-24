Россиянам рассказали, куда жаловаться на мешающую ночью городскую подсветку
Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, куда жаловаться на мешающую ночью подсветку
Новогоднюю иллюминацию, которая светит в окно и мешает спать по ночам, стоит заснять на фото или видео, а затем пожаловаться в отвечающую за нее организацию. Уличное праздничное оформление не должно нарушать право жителей на спокойный сон, сообщил в беседе с Москвой 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
По словам специалиста, это право защищено санитарными нормами.
«Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, суммарная засветка окон жилых домов наружным освещением со стороны улиц с проезжей частью не должна превышать от 7 до 20 люкс. А во дворах и на пешеходных дорожках действует еще более строгая норма в 5 люкс. Это примерно сравнимо со светом от уличного фонаря в пасмурную ночь или слабого ночника в темной комнате, при котором едва различаются контуры мебели. Никаких поблажек для праздничной или рекламной подсветки в законодательстве нет», — подчеркнул эксперт.
В целом световые приборы обязаны устанавливать под правильным углом или закрывать защитными экранами, добавил он. Но если иллюминация мешает спокойно отдыхать в квартире, не надо терпеть и ждать окончания праздников. Следует сразу зафиксировать неудобства. Обычно хватает фотографий и видео из комнаты в темное время суток, показывающих, как гирлянды или прожектор бьют прямо в стекло. При этом скачивать программы для замера света на смартфон смысла нет, поскольку юридической силы такие показания не имеют, а погрешность у телефонов слишком большая. Что касается платной независимой экспертизы, то она может понадобиться только в том случае, если человек решит подать в суд для взыскания компенсации морального вреда.
«На практике большинство подобных споров удается уладить уже после первого обращения. Если елка стоит на придомовой территории, за нее отвечает управляющая компания или ТСЖ. В такой ситуации стоит позвонить в диспетчерскую службу, спокойно описать проблему и попросить развернуть прожектор, убавить яркость или настроить таймер отключения с 23:00 до 07:00», — пояснил Бондарь.
В случае, когда иллюминацию повесил магазин или кафе на первом этаже дома, стоит поговорить напрямую с владельцем заведения. Кроме того, бывает, что свет идет не со двора, а с общей улицы, площади или соседнего сквера. Тогда за подсветку, скорее всего, отвечают городские службы. В таком случае быстрее всего оставить просьбу через портал «Наш город» в Москве, сервис «Добродел» в Московской области или платформу «Госуслуги. Решаем вместе» для остальных регионов страны, добавил специалист.
Если владелец освещения игнорирует просьбы или присылает формальные отписки, стоит подать жалобу в территориальное управление Роспотребнадзора. В заявлении нужно указать на нарушение требований СанПиН по уровню освещенности окон в ночное время, приложить имеющиеся фото и видео и попросить провести замеры, отметил Бондарь.