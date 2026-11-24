24 ноября 2026, 10:40

Эксперт по ЖКХ Бондарь объяснил, куда жаловаться на мешающую ночью подсветку

Фото: iStock/Elena Titova

Новогоднюю иллюминацию, которая светит в окно и мешает спать по ночам, стоит заснять на фото или видео, а затем пожаловаться в отвечающую за нее организацию. Уличное праздничное оформление не должно нарушать право жителей на спокойный сон, сообщил в беседе с Москвой 24 эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.





По словам специалиста, это право защищено санитарными нормами.





«Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03, суммарная засветка окон жилых домов наружным освещением со стороны улиц с проезжей частью не должна превышать от 7 до 20 люкс. А во дворах и на пешеходных дорожках действует еще более строгая норма в 5 люкс. Это примерно сравнимо со светом от уличного фонаря в пасмурную ночь или слабого ночника в темной комнате, при котором едва различаются контуры мебели. Никаких поблажек для праздничной или рекламной подсветки в законодательстве нет», — подчеркнул эксперт.

«На практике большинство подобных споров удается уладить уже после первого обращения. Если елка стоит на придомовой территории, за нее отвечает управляющая компания или ТСЖ. В такой ситуации стоит позвонить в диспетчерскую службу, спокойно описать проблему и попросить развернуть прожектор, убавить яркость или настроить таймер отключения с 23:00 до 07:00», — пояснил Бондарь.