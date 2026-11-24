24 ноября 2026, 10:44

Юрист Хаминский: арендодатель не вправе удерживать залог из-за состояния жилья

Фото: Istock/Elena Titova

Юрист Александр Хаминский рассказал, что арендодатель не вправе удерживать залог после выезда квартиранта, даже если у собственника есть претензии к жилью или жильцу.





В беседе с «Газетой.Ru» Хаминский пояснил, что обеспечительный платёж регулирует статья 381.1 ГК РФ.

«В соответствии с законом такой платёж предназначен для обеспечения конкретных денежных обязательств, то есть задолженности по оплате жилья, коммунальных услуг, возмещения причинённого ущерба и других предусмотренных договором платежей. Если такие обязательства не возникли, обеспечительный платёж подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное», — подчеркнул он.