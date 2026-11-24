Россиянам объяснили, что делать, если арендодатель не отдаёт залог
Юрист Хаминский: арендодатель не вправе удерживать залог из-за состояния жилья
Юрист Александр Хаминский рассказал, что арендодатель не вправе удерживать залог после выезда квартиранта, даже если у собственника есть претензии к жилью или жильцу.
В беседе с «Газетой.Ru» Хаминский пояснил, что обеспечительный платёж регулирует статья 381.1 ГК РФ.
«В соответствии с законом такой платёж предназначен для обеспечения конкретных денежных обязательств, то есть задолженности по оплате жилья, коммунальных услуг, возмещения причинённого ущерба и других предусмотренных договором платежей. Если такие обязательства не возникли, обеспечительный платёж подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное», — подчеркнул он.Юрист добавил, что естественный износ квартиры не даёт оснований взыскивать стоимость ремонта. Арендодатель должен подтвердить повреждения по вине жильца и расходы на их устранение, а голословные заявления не оправдывают удержание денег.
Эксперт советует направить собственнику письменную претензию с подтверждением передачи залога и документами о прекращении договора, сохранить переписку, фото квартиры при выезде, акт приёма-передачи и показания счётчиков. Если деньги не вернули, их можно взыскать через суд с процентами по статье 395 ГК РФ.