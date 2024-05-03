Названы породы собак, наиболее подверженные тепловому удару

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Доктор ветеринарных наук, профессор кафедры «Ветеринарная медицина» Университета РОСБИОТЕХ Андрей Руденко заявил, что наиболее тяжело переносят жару брахицефалические породы собак.
«Мопсы, бульдоги, гриффоны, пекинесы, боксеры, ши-тцу и т. д. У собак охлаждение происходит через функции дыхания. В жару животные «включают» ускорение дыхания, высовывают язык, и испарение жидкости более эффективно. Но у брахицефалических пород сплюснутая морда, из-за чего нарушена функция дыхания. Поэтому механизмы теплорегуляции у них хуже», — пояснил в беседе с Газета.ру Руденко.
Однако, по словам врача, для всех животных жара – труднопереносимая пора, поэтому он рекомендовал для предотвращения теплового удара не оставлять питомца в автомобиле, не выводить собаку на улицу в период наиболее активного солнца, обеспечить охлаждение дома, также можно аккуратно поливать животное прохладной водой, следя, чтобы питомец не переохладился.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» рассказывал, как отучить собаку прыгать на хозяина и других людей.
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