Названа самая популярная рыба у россиян

16 декабря 2025, 10:09

РИА Новости: самой популярной рыбой у россиян является селедка

Фото: iStock/Vladimir Mironov

Из рыбы россияне больше всего любят селедку. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости президент ВАРПЭ Герман Зверев.