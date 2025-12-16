Названа самая популярная рыба у россиян
Из рыбы россияне больше всего любят селедку. Об этом сообщил в беседе с РИА Новости президент ВАРПЭ Герман Зверев.
Селёдка занимает первое место, за ней следуют лососевые, затем треска, скумбрия и минтай, отметил он. Глава ВАРПЭ подчеркнул, что в России потребляют рыбы и рыбной продукции больше, чем во многих других странах, однако это количество все же ниже рекомендаций Минздрава.
По мнению Зверева, задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным, по увеличению потребления рыбы является непростой: россияне уже осведомлены о пользе этого продукта, поэтому важно стимулировать более активное его использование.
Глава ВАРПЭ добавил, что согласно методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), Россия входит в двадцатку стран с самым высоким уровнем потребления рыбы. Однако в некоторых странах этот показатель выше благодаря географическим особенностям.
