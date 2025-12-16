Россиян предупредили о схеме мошенников с функцией демонстрации экрана телефона
Мошенники просят включить демонстрацию экрана на телефоне для получения доступа к информации на нем от лица работодателя или сотрудника службы безопасности. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
МВД предупредило о рисках, связанных с функцией «демонстрация экрана», особенно при общении с незнакомцами.
Злоумышленники часто выдают себя за работодателей или сотрудников службы безопасности. Они могут попросить включить демонстрацию экрана под предлогом «проверки на лояльность» или «подтверждения отсутствия связей с конкурентами». Далее аферисты требуют показать личные чаты в мессенджерах и социальных сетях, настройки конфиденциальности, активные сеансы и местоположение через картографические сервисы, такие как Google Карты или «Яндекс Карты».
Ведомство отмечает, что таким образом мошенники в режиме реального времени получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях.
