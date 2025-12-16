Россиян предупредили о схеме мошенников с функцией демонстрации экрана телефона

16 декабря 2025, 09:12

В МВД рассказали об уловке мошенников с демонстрацией экрана телефона

Фото: iStock/Pinkypills

Мошенники просят включить демонстрацию экрана на телефоне для получения доступа к информации на нем от лица работодателя или сотрудника службы безопасности. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.