В Госдуме рассказали о вступающих с 1 января в силу пенсионных поправках
С 1 января 2026 года в российском пенсионном законодательстве начнут действовать важнейшие для миллионов граждан поправки. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.
Депутат подчеркнул, что эти изменения направлены на поддержку семей, особенно многодетных. Одним из ключевых нововведений стало полное включение периода ухода за ребенком до полутора лет в страховой стаж родителя для каждого ребенка. Панеш отметил, что соответствующие поправки не просто формальность, а значимый вклад в будущую пенсию и признание государством огромного труда родителей.
Ранее существовал лимит, согласно которому период ухода за детьми учитывался суммарно не более чем за шесть лет. Это ограничение было эквивалентно уходу максимум за четырьмя детьми. Теперь этот лимит снят, что особенно важно для многодетных семей.
