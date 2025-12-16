В Госдуме рассказали о вступающих с 1 января в силу пенсионных поправках

16 декабря 2025, 09:03

Депутат Панеш: с 1 января в РФ расширятся пенсионные права родителей

Фото: iStock/EyeEm Mobile GmbH

С 1 января 2026 года в российском пенсионном законодательстве начнут действовать важнейшие для миллионов граждан поправки. Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.