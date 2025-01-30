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Названа самая популярная схема спама в 2024 году

Самым популярным видом спама в 2024 году стал фишинг
Фото: iStock/Ton Photograph

Фото: iStock/Ton Photograph

Самым популярным видом спама в 2024 году стал фишинг — вид интернет-мошенничества, при котором аферисты стремятся заполучить логины и пароли пользователей. К соответствующим выводам пришло исследование «Яндекс 360». Чаще всего, как отмечается, фишинг представляет собой массовую рассылку электронных писем под видом популярных брендов.
«Наиболее популярными видами спама стали письма с прикрепленными вредоносными файлами, сообщения с предложением обучающих курсов, розыгрышами, призами, рекламой казино и букмекерских контор и предложениями работы», — пишут «Известия», ознакомившиеся с данными.
Тем временем в Ozon подтвердили, что мошенники организовали от их имени массовую фишинговую рассылку. Компания сообщила RT, что злоумышленники завладели страницей сотрудника службы поддержки официального сообщества в VK. Однако подчеркнуто, что доступ к ней уже восстановлен, рассылка остановлена, а письма удалены.


«Если вы получили сообщение от мошенников, ни в коем случае не переходите по ссылкам», — призвали в пресс-службе маркетплейса.
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#письма
Цифровая грамотность в России перестала расти
НАФИ: цифровая грамотность в России перестала расти после достижения 71%
30 января 2025, 14:51

Фото: iStock/anyaberkut

Цифровая грамотность в России перестала расти после достижения отметки 71 п.п. из 100 возможных и держится в этой области уже три года подряд. К соответствующим выводам пришло исследование аналитического центра НАФИ.
Согласно документу, наибольшие показатели у жителей крупных городов от 45 до 54 лет, наименьшие — у молодежи до 24 лет и людей старше 55 лет.
«Сильными сторонами россиян являются навыки работы с информацией в интернете и знание типов файлов. Слабые места — настройка программного обеспечения, совместная работа над документами и защита персональных данных. По сравнению с прошлым годом улучшились навыки поиска информации и использования «Госуслуг», но ухудшились навыки создания визуального контента и совместной работы над документами», — пишет «Газета.Ru», ознакомившаяся с результатами исследования.
Тем временем гендиректор профессиональной юридической группы «АИД», юрист Давид Адамс рассказал, как правильно действовать при ошибочном переводе денег на чужую карту или телефон. В беседе с RT эксперт пояснил, что в таком случае нужно связаться с банком и получателем, чтобы договориться.
«Если получатель откажется вернуть средства, единственным вариантом останется обращение в суд. В таком случае иск о неосновательном обогащении подается к банку получателя вместе с доказательствами осуществления операции. Суд назначит ответчиком получателя перевода», — рассказал Адамс.
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Более 25 тыс. таксистов столичного региона прошли добровольную аттестацию
30 января 2025, 14:51

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Добровольную аттестацию на знание правил работы в такси прошли, а также порядка действия в чрезвычайных ситуациях и местонахождения инфраструктурных объектов с начала запуска проекта в сентябре прошлого года 25,6 тыс. водителей, работающих в Московском регионе.
«В настоящее время аттестацию прошли около 16% от всех водителей такси, работающих в столичном регионе. При этом около 80% от всех водителей, сдававших экзамен, получили удовлетворительный результат», — отмечается в сообщении.
Перед тестированием водители должны пройти бесплатное онлайн-обучение на специальной платформе. Тестирование проводится как по интернету, так и очно — в четырёх центрах в Подмосковье и одном в Москве.

В областном Минтрансе напомнили, что с 1 марта 2025 года прохождение такой аттестации для водителей такси станет обязательным.

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#московская область
#москва
#подмосковье
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Климатолог раскрыл, как изменится погода в ближайшие годы
Климатолог Терешонок: зимы будут все теплее, снегопады станут периодическими
30 января 2025, 14:49

Фото: iStock/MarianVejcik

Зимы со временем будут становиться все теплее, а снегопады станут периодическим явлением. Об этом заявил климатолог ФГБУ «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Николай Терешонок. По его словам, такая тенденция может пагубно отразиться для озимых зерновых.
«Тенденция ведет к тому, что с каждым годом все теплее и теплее зимы. Снег будет периодически, не каждый год, но будет. Зимы теплее и теплее, почва уже не промерзает совершенно, поэтому сложности будут сохраняться и усугубляться», — пояснил климатолог в беседе с RT.
В то же время на Камчатке нашли новый способ изучения землетрясений. Как сообщили «Газете.Ru» в КамГУ им. Беринга, ученым удалось разработать математическую модель, которая учитывает память земной коры при прогнозе землетрясений. Специалисты пояснили, что при анализе земной коры можно ​рассмотреть предыдущие ее деформации и благодаря этому спрогнозировать будущие сценарии.
«Наша математическая модель учитывает эффект наследственности в компонентах, которые отвечают за рассеивание энергии (трение или диссипацию), а это в свою очередь позволяет точнее описывать процессы, предшествующие сейсмическим событиям», — отметили в университете.
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#люди
#землетрясение
#климат
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Экологи предупредили о смертельной опасности оттепели для подмосковных ежей
30 января 2025, 14:22

Аномально тёплая зима может раньше времени прервать сезонную спячку ежей в Московской области, в этот период контакт с человеком грозит животным гибелью, об этом предупредили специалисты министерства экологи и природопользования Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«Обычно спячка ежей продолжается с октября по апрель. Иногда во время зимовки ежи просыпаются. Сейчас такое нередко происходит из-за потепления. Проснувшийся раньше времени ёж может вновь погрузиться в спячку, но только если его не будет трогать человек. Контакт с человеком окончательно разбудит животное, и если морозы вернутся, то ёж погибнет, так как останется без пропитания и без возможности «проспать» голодный сезон», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в Московской области обитает два виде ежей: обыкновенный (среднерусский) и южный (дунайский). Ежи обитают в лесах, на полях, в парках, на дачных участках и придомовых территориях. Зимуют ежи в норках под кучей веток, под хозяйственными постройками или в зарослях кустарника.

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#природа
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В Госдуме предложили озвучить инициативу Лебедева на заводе
Депутат Нилов: слова Лебедева о 15-часовом рабочем дне нужно озвучить на заводе
30 января 2025, 14:13

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Предложение российского дизайнера Артемия Лебедева, который ранее призвал всех работать по 15 часов в сутки, стоит озвучить у проходной любого завода, чтобы услышать комментарии об этой инициативе. Об этом заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.
Он добавил, что все комментарии будут озвучены на «хорошем русском языке».
«Я предлагаю провести подобный опрос: встаньте около проходной завода и спросите тех, кто от станка отходит после смены. Скажите, что есть такой Артемий Лебедев, дизайнер, творческий человек, который творчески подходит в том числе к организации своего рабочего процесса и своих проектов, он предложил работать по 15 часов в день. Вы услышите на хорошем русском языке комментарии данной инициативы», — пояснил парламентарий.
Нилов подчеркнул, что 8-часовой рабочий день и пятидневка — это проверенные временем устоявшиеся нормы. Заявления, по его словам, можно делать самые разные, но к конкретно этому относиться серьезно не стоит.

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В Раменском началось строительство детсада на 225 мест
30 января 2025, 14:02

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Детский сад, рассчитанный на 225 воспитанников, начали строить в районе Молодёжной улицы в Раменском, ход работ пообещал контролировать глава городского округа Эдуард Малышев, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Буду лично контролировать ход строительства объекта и информировать вас обо всех этапах работ», — написал Эдуард Малышев в своих социальных сетях.
Площадь нового детского сада будет составлять 3.4 тыс. квадратных метров. В здании разметят музыкальный и физкультурный залы, обустроят зоны для занятий и игр, кроме того, предусмотрены пищеблок и прочие служебно-бытовые помещения.

Отмечается, что подрядная организация, которая возводит этот детский сад, имеет большой опыт в строительстве социальных объектов.

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#детсад
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Мособлдума ввела в Подмосковье штрафы за неоплату проезда по платным дорогам
30 января 2025, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Депутаты Мособлдумы установили в Подмосковье штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Автовладельцам нужно будет оплачивать штраф в размере от 3 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе областного парламента.
«В регионе установлены штрафы за неоплату проезда по платным дорогам. Для граждан они составят 3 тыс. рублей, 10 тыс. рублей – для юрлиц. Для грузовых транспортных средств штрафы выше: 5 тыс. рублей – для граждан, 15 тыс. рублей – для юридических лиц», рассказали в Мособлдуме.
Если оплатить проезд в течение 20 дней после оформления штрафа, можно получить освобождение от административной ответственности.

«В декабре прошлого года в Подмосковье открыли первую платную трассу регионального значения – Мытищинскую хорду. Скоростная трасса связала Ярославское и Дмитровское шоссе и стала Северным дублёром МКАД», – рассказал глава комитета Мособлдумы по транспортно-дорожному комплексу и информационным технологиям Максим Коркин.

Он добавил, что продолжается строительство Южно-Лыткаринской автодороги, которая свяжет главные магистрали юго-востока Подмосковья. Проезд по новым участкам строительства станет платным.

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#депутаты
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Половина россиян считает начальство главной причиной раздражения на работе
30 января 2025, 13:58

Фото: iStock/dusanpetkovic

Почти половина россиян считает споры с начальством главной причиной раздражения на работе, если таковое возникает. К соответствующим выводам пришел опрос сервиса «Работа.ру». При этом отмечается, что 55% респондентов редко испытывает это чувство, а 11% — не испытывает вовсе.
«На втором месте [среди причин раздражения] (36%) — много отчетов и задач, которые можно было бы оптимизировать, а на третьем — многочисленные звонки и встречи (25%)», — приводит RT сообщение аналитиков.
В то же время вопроса зарплат опрос не коснулся. На сегодняшний день в России отмечается рост средних заработных плат. К примеру, в Кемеровской области ее размер, по информации на ноябрь 2024 года, составил 77 674 рубля. Как сообщает «Сiбдепо», в сравнении с тем же месяцем 2023 года зарплата увеличилась на 15,8%.
«Столько получали сотрудники кузбасских организаций, включая малые предприятия», — пишет издание.
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#цб
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Астролог раскрыла, как правильно загадывать желания в китайский Новый год
30 января 2025, 13:53

Фото: iStock/Ivan Roldan Annoson

Астролог, эксперт по фэншуй Олеся Рунова рассказала, как правильно загадывать желания в китайский Новый год. По ее словам, в первые минуты после полуночи нужно написать восемь желаний на бумаге красного цвета и спрятать ее под подушку. Другой способ — заранее наклеить на такой лист восемь фотографий вещей, которые хочется приобрести.
«Как только начнется новый год, в первые минуты после полуночи надо написать на листе восемь желаний, а затем положить список под подушку. Ведь китайцы верят, что во время первого сна в новогоднюю ночь человеку обязательно приснится, как надо действовать, чтобы загаданные желания исполнились», — рассказала эзотерик в беседе с «Москвой 24».
В то же время шаманка, ясновидящая Кажетта Ахметжанова поделилась прогнозами на 2025 год для всех представителей восточного гороскопа. К примеру, для рожденных в год Змеи он будет успешным и гармоничным, отметила астролог в беседе с «Вечерней Москвой». По ее словам, так как Змеи — хозяйки года Змеи, у них будет больше всего возможностей для достижения целей.
«Вам не нужно торопиться — все придет в свое время, если вы будете слушать себя и правильно расставлять приоритеты. Это прекрасное время для саморазвития, укрепления связей и работы над проектами, которые требуют сосредоточенности. Главное — не растрачивайте свою энергию впустую и внимательно относитесь к своему здоровью», — поделилась Ахметжанова.
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