Названа самая популярная схема спама в 2024 году

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Самым популярным видом спама в 2024 году стал фишинг — вид интернет-мошенничества, при котором аферисты стремятся заполучить логины и пароли пользователей. К соответствующим выводам пришло исследование «Яндекс 360». Чаще всего, как отмечается, фишинг представляет собой массовую рассылку электронных писем под видом популярных брендов.
«Наиболее популярными видами спама стали письма с прикрепленными вредоносными файлами, сообщения с предложением обучающих курсов, розыгрышами, призами, рекламой казино и букмекерских контор и предложениями работы», — пишут «Известия», ознакомившиеся с данными.Тем временем в Ozon подтвердили, что мошенники организовали от их имени массовую фишинговую рассылку. Компания сообщила RT, что злоумышленники завладели страницей сотрудника службы поддержки официального сообщества в VK. Однако подчеркнуто, что доступ к ней уже восстановлен, рассылка остановлена, а письма удалены.
«Если вы получили сообщение от мошенников, ни в коем случае не переходите по ссылкам», — призвали в пресс-службе маркетплейса.Читайте также:
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