Названа самая популярная сумма взятки в России

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Самым популярным размером взятки в России остаются суммы в 10–50 тысяч рублей, об этом стало известно «Коммерсанту».
Из данных судебной статистики по делам о коррупционной направленности можно установить, что самыми популярными размерами подкупа стали суммы от 10 до 50 тысяч рублей. В 2023 году за подобное были осуждены 5,2 тысячи человек.
На втором месте оказались «услуги неимущественного характера». 3,7 тысячи человек ими воспользовались. На третьем месте — взятки в размере от тысячи до десяти тысяч рублей. Отмечается, что самым редким размером взятки оказались суммы до 500 рублей.
При этом получение взятки стало самым распространённым коррупционным преступлением, а дача взятки занимает второе место по количеству осуждённых.
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На втором месте оказались «услуги неимущественного характера». 3,7 тысячи человек ими воспользовались. На третьем месте — взятки в размере от тысячи до десяти тысяч рублей. Отмечается, что самым редким размером взятки оказались суммы до 500 рублей.
При этом получение взятки стало самым распространённым коррупционным преступлением, а дача взятки занимает второе место по количеству осуждённых.
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Евгения Парфентьева