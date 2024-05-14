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Названа самая популярная сумма взятки в России

Самым популярным размером взятки в России остаются суммы в 10–50 тысяч рублей
14 мая 2024, 08:25
Фото: iStock/Atstock Productions

Фото: iStock/Atstock Productions

Самым популярным размером взятки в России остаются суммы в 10–50 тысяч рублей, об этом стало известно «Коммерсанту».
Из данных судебной статистики по делам о коррупционной направленности можно установить, что самыми популярными размерами подкупа стали суммы от 10 до 50 тысяч рублей. В 2023 году за подобное были осуждены 5,2 тысячи человек.

На втором месте оказались «услуги неимущественного характера». 3,7 тысячи человек ими воспользовались. На третьем месте — взятки в размере от тысячи до десяти тысяч рублей. Отмечается, что самым редким размером взятки оказались суммы до 500 рублей.



При этом получение взятки стало самым распространённым коррупционным преступлением, а дача взятки занимает второе место по количеству осуждённых.

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#взятка
#преступление
#коррупция
«Это грех»: священник рассказал, что нельзя делать у могил родственников
Священник Первозванский: на Радоницу неуместно устраивать трапезу с покойником
14 мая 2024, 05:36

Фото: istock / Tatiana Ikoeva

На Радоницу – первый после Пасхи день поминовения усопших – неуместно устраивать «трапезу с покойником» — оставлять на могилах еду и напитки — это грех и языческое представление об общении с усопшим. Об этом рассказал клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский в беседе с РИА Новости.
«В Радоницу и последующие дни уже уместно пойти в храм и помолиться об усопших, заказать панихиду или подать записку о поминовении – «за упокой»; пойти на кладбище, помолиться у могилы, попросить, чтобы там священник совершил заупокойное богослужение», — пояснил отец Максим Первозванский.
Протоиерей призвал отказаться от следования некоторым «народным» обычаям. Собеседник издания подчеркнул, что попытка «накормить, напоить» усопшего — это языческое представление об общении с усопшим, что является грехом.

Он добавил, что у могилы можно и перекусить, «если эта еда предназначается вам самим, а трапеза не носит ритуального значения». Первозванский отметил, что застолье лучше утраивать после поминок — дома или в кафе.

Радоница в 2024 году: какого числа, как поминать усопших, что нельзя делать — читайте в материале «Радио 1».

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Приговор Бишимбаеву за убийство жены: почему «мало» дали и сможет ли он выйти по УДО

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Макаревичу* грозит уголовное дело
Макаревичу* грозит уголовное дело за нарушение правил деятельности иноагента
14 мая 2024, 04:43

Фото: РИА Новости / Александр Вильф

Основателю группы «Машина времени» Андрею Макаревичу* грозит уголовное преследование и 2 года лишения свободы за нарушение правил деятельности иноагента. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы
По данным источника издания, в настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела по статье 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах) в отношении Макаревича*. Если дело будет возбуждено, музыканту может грозить лишение свободы до двух лет.

Собеседник добавил, что артиста также планируют проверить на экстремизм после его высказываний об Украине в ходе разговора с пранкерам Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым).

Ранее сообщалось, что рэпер Oxxxymiron* объявлен в розыск МВД России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*признаны в РФ иностранными агентами
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Названа простая причина открытия Microsoft доступа к обновлениям для россиян
IT-эксперт Лукацкий: Причина открытия доступа Microsoft в прибыли
13 мая 2024, 23:19

Фото: iStock/Wachiwit

Эксперт по информационной безопасности компании Алексей Лукацкий заявил, что корпорация Microsoft открыла обновления своих продуктов для россиян ради дохода.
«Причина очень простая — нежелание терять достаточно большой рынок для своих продуктов. Они всего лишь сняли ограничение на обновление продуктов, но не на их приобретение. Держать на крючке действующих клиентов — вполне в духе Microsoft, как любой другой зарубежной IT-компании, которая не хочет терять достаточно лакомый кусок от мирового рынка», — отметил в беседе с Pravda.Ru Лукацкий.

Он высказал мнение о том, что заявления компании об уходе с российского рынка, которые она делала ранее, не более чем пустые слова.

Ранее стало известно о решении компании вернуть россиянам доступ к оригинальным обновлениям популярных программных продуктов.

До этого сообщалось, что американская компания Microsoft не намерена ликвидировать свои юридические лица в России, о чём свидетельствует её финансовый отчёт за 2023 год.

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Супруга актера Жарикова назвала последствия инсульта причиной его смерти
13 мая 2024, 21:59

Фото: iStock/gorodenkoff

Актер и каскадер Владимир Жариков скончался из-за последствий инсульта, который он перенес ранее, заявила его супруга Таифа в интервью ИА «Регнум».
«Два месяца назад у него был инсульт. Мы видели, как каждый день он ослабевал в больнице. Инсульт просто разрушил его», — рассказала жена актера.
По словам Таифы, в больнице Жариков начал писать книгу о своей жизни, но не успел ее закончить.

Жариков скончался 10 мая. Он был почетным кинематографистом России, кандидатом философских наук, актером, каскадером, поэтом и прозаиком. Его творческий путь включает более 80 ролей в кино. Среди них такие фильмы, как «Д’Артаньян и три мушкетера» и «Пираты ХХ века».

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#врач
#развитие
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Назван город с самой дешёвой недвижимостью
Яндекс.Недвижимость: Самые дешёвые квартиры продавались в Воронеже в апреле
13 мая 2024, 21:56

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Согласно статистике сервиса Яндекс.Недвижимость, наиболее дешёвые однокомнатные квартиры продавались в апреле в Воронеже.
Уточняется, что средняя цена такой недвижимости в городе была 4,2 млн рублей.

Кроме того, такая же недвижимость продавалась по доступным ценам в Самаре, Перми и Красноярске.

Как передаёт Газета.ру, самые дорогие однокомнатные квартиры продавались в новостройках Москвы. Там они стоили в среднем 12,7 млн рублей.

Отмечается, что исследование было проведено в мае этого года.

Ранее стало известно, что средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года упала на 0,9%, составив 461,5 тыс. рублей.

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#квартиры
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#цена
#новостройки
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Пилоты с инвалидностями проведут в Подмосковье автопробег «Дорогами Победы»
13 мая 2024, 21:54

Фото: iStock/vadimguzhva

Московская областная общественная организация инвалидов «Колесница» проведет 16 мая 2024 года Патриотический автопробег «Дорогами Победы».
Мероприятие посвящено празднованию Дня Победы над нацизмом в Великой Отечественной войне. Маршрут автопробега пройдет через города воинской славы Московской области: Наро-Фоминск (площадь Победы), Можайск (Губернаторская площадь), Волоколамск (улица Сергачева) и Дмитров (улица Советская). В рамках мероприятия также состоятся тематические митинги с возложением цветов, чтением патриотических стихов и концертной программой.

Участниками автопробега станут 16 пилотов с инвалидностью, управляющие автомобилями с ручным управлением и передвигающиеся на кресла-колясках. Они представляют города: Пушкино, Серпухов, Егорьевск, Мытищи, Красногорск, Чехов, Люберцы, Щелково, Сергиев-Посад, Краснознаменск, Химки, Клин, Долгопрудный, Старая Купавна, Видное.

Как отметили организаторы, мероприятие объединило инвалидов с разными судьбами среди которых: инвалиды с военной травмой, участники СВО, титулованные спортсмены-паралимпийцы, члены Общественной палаты Московской области и городских округов, регионального штаба ОНФ, депутаты городских округов и Московской областной Думы, советники Глав городских округов.

Автопробег стартует в 10.00 и закончится в 19:00. Подобное мероприятие пройдёт на территории Московской области второй раз. В 2023 году 12 участников Патриотического автопробега «Дорогами Победы» посетили: Мемориальный комплекс Героям панфиловцам (Волоколамский г.о., деревня Нелидово), музейный комплекс Зои Космодемьянской (Рузский г.о, деревня Петрищево), музей-заповедник Бородинское поле (Можайский г.о., деревня Бородино).

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Стало известно о снижении цен на новостройки в Москве
Цены на новостройки в Москве снизились
13 мая 2024, 21:44

Фото: iStock/goncharovaia

Средняя цена квадратного метра на московском рынке новостроек по итогам апреля 2024 года упала на 0,9%, составив 461,5 тыс. рублей.
«В 2023 году столичные новостройки дорожали на уровне инфляции, а в 2024 году темпы роста цен сократились, причём на рынке наблюдаются колебания, обусловленные не только сезонными изменениями, но и макроэкономическими обстоятельствами», — объяснил в беседе с Газета.ру управляющий директор агентства недвижимости Руслан Сырцов.

Ранее старший партнёр риелторской компании Сергей Смирнов заявлял, что самыми распространёнными ошибкам владельцев жилья при сдаче его в аренду являются некорректное ценообразование и просчеты в выборе техники.

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#недвижимость
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Дороги, ЖКХ и медицина: глава Павловского Посада провел оперативное совещание
13 мая 2024, 21:20

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов провел оперативное совещание с руководителями городских служб. В его рамках обсудили вопросы ремонта дорог, отопления, медицины и другие.
Во вступительной речи Семенов проинформировал коллег о перестановке в администрации округа. Так, на должность замглавы Павлово-Посадского городского округа по вопросам ЖКХ назначен Александр Белоусов, а замглавы по вопросам дорожного хозяйства, благоустройства и экологии — Нина Пастушенко.

В ходе выступления он рассказал, что в этом году в округе планируется отремонтировать 15 участков автомобильных дорог общей протяженностью 14,8 километров.

Затронули и тему отопления. Из 42 котельных удалось запустить 32. Теплом обеспечено 97% жителей округа. Причины незапуска девяти котельных заключаются в ремонте счетчиков газа, неисправности предохранительных запорных клапанов, прогорании дымоходов, а также ремонте теплообменного оборудования.

Вместо угольных котельных в Чисто-Перхурово, Ново-Загарье и Казанском будут строиться новые блочно-модульные сооружения.

Поговорили и о здравоохранении. Как отметил Семенов, детское отделение на улице Фрунзе полностью переведено в ЦРБ в связи с аварийным состоянием задания.

«Планируем капитальный ремонт данного корпуса в 2025 году. В Электрогорской больнице завершается ремонт операционного и реанимационного блоков. Через 2 недели планируем возобновить работу хирургического отделения. К концу июня гинекология также будет отремонтирована», — сказал Семенов.

Также глава округа дал поручение службам обратить внимание на своевременный вывоз мусора, покос травы, высадку цветов, ямочный ремонт дорог и обновление дворовых территорий.

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#глава
#павловский посад
#совещание
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Приговор Бишимбаеву за убийство жены: почему «мало» дали и сможет ли он выйти по УДО
Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы за истязание и убийство жены
13 мая 2024, 19:24

Фото: iStock/Maddie Red Photography

По резонансному дело об убийстве бывшим министром экономики Казахстана своей супруги вынесено решение суда. О том, на какой срок осудили Куандыка Бишимбаева и как близкие убитой отреагировали на приговор, расскажет редакция «Радио 1».

Экс-министра Казахстана осудили на 24 года


Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в исправительном учреждении максимальной безопасности. Также осужденный будет обязан выплатить в счет государства судебные издержки на сумму 2,3 млн тенге (около 478 тыс. рублей) и перечислить в фонд компенсации потерпевшим 103,5 тыс. тенге (примерно 21,4 тыс. рублей).

Суд вынес также приговор родственнику Бишимбаева и владельцу ресторана BAU, где произошло жестокое убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжана Байжанова признали виновным в укрывательстве и назначили ему четыре года лишения свободы.

Брат убитой Салтанат Нукеновой назвал справедливым приговор Бишимбаеву


Брат убитой Айтбек Амангельды счел приговор Бишимбаеву справедливым и заявил, что осужденный будет отбывать практически пожизненный срок.

«Это был один из вариантов, который мы ожидали. В принципе, я думаю, на этом мы остановимся. Через 24 года ему будет уже 68 лет, это практически и есть пожизненное», — заявил брат убитой.

Однако следящие за онлайн-трансляцией неравнодушные зрители писали: «Мало! Мало!». Многие наблюдатели за этим делом надеялись, что Бишимбаев получит пожизненное наказание.


Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором
Бишимбаев процитировал Гитлера в последнем слове перед приговором


Бишимбаев 8 часов избивал жену


Бывшего заместителя министра задержали 9 ноября 2023 года. За день до этого, после ссоры, экс-министр избил свою жену, после чего она потеряла сознание и так и не пришла в себя. В ходе допросов Бишимбаев заявлял, что девушка сама спровоцировала ссору и оскорбляла его. При этом Бишимбаев свою вину в умышленном убийстве с особой жестокостью отрицал. Он настаивал на том, что лишь несколько раз толкнул супругу. Однако экспертиза установила, что бывший чиновник истязал свою жену на протяжении восьми часов. В результате побоев девушка скончалась.

Три человека более 15 раз призывали вызвать Салтанат Нукеновой скорую помощь, но Бишимбаев сделал это спустя несколько часов после того, как его жена перестала дышать. Пока Салтанат лежала избитая без сознания в ВИП-кабинке ресторана BAU, ее муж в том же зале встречался с другой женщиной, ужинал с братом.

Отец Нукеновой высказался за пожизненный приговор экс-министру


Перед заключением суда надежду на пожизненный приговор для экс-министра также выразил отец Нукеновой Амангельды Нукенов. Он подчеркнул, что любой другой исход дела будет несправедливым.

Вину Бишимбаева определил суд присяжных


В судебном процессе по настоянию Бишимбаева участвовали присяжные заседатели. На их рассмотрение было вынесено 13 вопросов, связанных с делом против бывшего министра. В частности, присяжные должны были определить, была ли доказана вина экс-министра в неоднократных избиениях своей жены, а также сознательно ли Бишимбаев лишил ее жизни.

Реакция матери Бишимбаева на приговор


Во время оглашения приговора мать Куандыка Бишимбаева, которая прежде без сожаления смотрела видеозаписи, на которых ее сын жестоко истязал Нукенову, впервые не смогла сдержать эмоции. После слов судьи о сроке наказания, женщина заплакала.

Выйдет ли Бишимбаев по УДО


После оглашения решения многие задались вопросом, сможет ли Бишимбаев выйти из колонии по УДО. На этот вопрос журналистам ответила прокурор Айжан Аймаган. Представитель стороны обвинения отметила, что Бишимбаев не сможет получить условно-досрочное освобождение без согласия родственников Салтанат.

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Экс-министру экономики Казахстана Бишимбаеву грозит пожизненное за убийство жены
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