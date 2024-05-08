Названа чудовищная сумма взятки, которую получил замминистра обороны Иванов

Фото: РИА Новости/Московские суды общей юрисдикции
Заместителя министра обороны Тимура Иванова обвиняют в получении взятки в 1 миллиард 125 миллионов рублей. Об этом СМИ рассказал его адвокат Мурад Мусаев.
«Сумма взятки составляет порядка 1 млрд 125 млн рублей, точнее не помню. Она фигурирует как стоимость работ и затраченных на них материалов. Уголовное дело связано со строительством. Якобы энные подрядчики Минобороны построили Иванову некие объекты», — рассказал адвокат.
При этом он подчеркнул, что данный эпизод не соответствует действительности. Также адвокат Иванова добавил, что его подзащитный временно отстранен от должности.
8 мая Московский городской суд рассматривает жалобы на арест замминистра. Согласно законодательству, на данной стадии процесса суду следует предоставить характеризующие обвиняемого данные: грамоты, поощрения, награды, характеристики и так далее. Заседание проходит в закрытом от журналистов режиме, Иванов участвует в нём по видеосвязи из следственного изолятора.
Тимур Иванов курировал в министерстве обороны работу военно-строительного комплекса. Ему предъявлено обвинение во взяточничестве в особо крупном размере. Замминистра заключён под стражу до 23 июня. Сам он вину не признаёт.
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