Техэксперт Габараева назвала частые ошибки автовладельцев в морозы

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Директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева что наиболее распространёнными ошибками автовладельцев являются игнорирование проверки технических жидкостей и масел машины, а также сохранение холостого хода на длительное время, чтобы прогреть его.
Также плохое влияние на машину оказывает отсутствие регулярной чистки её от льда и снега и проверки состояния аккумулятора.
До этого россиянам напомнили о том, как правильно выбрать домкрат для своего автомобиля. Как пишет Общественная Служба Новостей, всего есть три вида домкратов, каждый из который подходит для определённых целей, на которые и надо ориентироваться при выборе техсредства. Так, винтовые подходят для легковых автомобилей и лёгких кроссоверов, гидравлические – для внедорожников, а подкатные – для любых транспортных средств, но чаще используются в гаражах или автосервисах.
Ранее в пресс-службе подмосковной ГАИ дали советы, как выбрать качественную жидкость и не попасть на недобросовестных продавцов.
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«Перед сильными морозами двери и окна необходимо обработать силиконовой смазкой, чтобы предотвратить их примерзание. Замки тоже следует смазать на зиму морозостойкой смазкой или специальным спреем», — добавила в беседе с Газета.ру Габараева.
До этого россиянам напомнили о том, как правильно выбрать домкрат для своего автомобиля. Как пишет Общественная Служба Новостей, всего есть три вида домкратов, каждый из который подходит для определённых целей, на которые и надо ориентироваться при выборе техсредства. Так, винтовые подходят для легковых автомобилей и лёгких кроссоверов, гидравлические – для внедорожников, а подкатные – для любых транспортных средств, но чаще используются в гаражах или автосервисах.
Ранее в пресс-службе подмосковной ГАИ дали советы, как выбрать качественную жидкость и не попасть на недобросовестных продавцов.
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Мелисса Тимофеева