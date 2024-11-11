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Техэксперт Габараева назвала частые ошибки автовладельцев в морозы

Техэксперт Габараева: Ошибка зимой — игнорирование проверки техжидкостей
Фото: iStock/Alsu Kanyusheva

Фото: iStock/Alsu Kanyusheva

Директор механического ремонта АГ «Авилон» Александра Габараева что наиболее распространёнными ошибками автовладельцев являются игнорирование проверки технических жидкостей и масел машины, а также сохранение холостого хода на длительное время, чтобы прогреть его.
Также плохое влияние на машину оказывает отсутствие регулярной чистки её от льда и снега и проверки состояния аккумулятора.

«Перед сильными морозами двери и окна необходимо обработать силиконовой смазкой, чтобы предотвратить их примерзание. Замки тоже следует смазать на зиму морозостойкой смазкой или специальным спреем», — добавила в беседе с Газета.ру Габараева.



До этого россиянам напомнили о том, как правильно выбрать домкрат для своего автомобиля. Как пишет Общественная Служба Новостей, всего есть три вида домкратов, каждый из который подходит для определённых целей, на которые и надо ориентироваться при выборе техсредства. Так, винтовые подходят для легковых автомобилей и лёгких кроссоверов, гидравлические – для внедорожников, а подкатные – для любых транспортных средств, но чаще используются в гаражах или автосервисах.

Ранее в пресс-службе подмосковной ГАИ дали советы, как выбрать качественную жидкость и не попасть на недобросовестных продавцов.

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#проверки
#рынок
#авто
#зима
#водители
Три жителя Подмосковья стали победителями и призёрами международного хакатона
11 ноября 2024, 19:12

Фото: пресс-служба АНО «Россия – страна возможностей»

Представители Московской области Виталий Клементьев, Иван Бутаков и Илья Гринюк стали победителями и призёрами Международного хакатона проекта «Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект». Об этом сообщили в пресс-службе АНО «Россия – страна возможностей».
Масштабный международный хакатон завершился в Калининграде. Он проводился в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» нацпроекта «Цифровая экономика». Участники искали решения десяти кейсов. По итогам соревнования 30 команд-победителей разделили призовой фонд в 10 млн. рублей.
«Хакатон стал площадкой для новых идей и инновационных решений. Мы рады сообщить, что на состязаниях в Калининграде 80% команд успешно дошли до финальных защит. Это подчёркивает высокий интерес к инновациям и развитию технологий, что позволяет нам с оптимизмом завершить этот сезон», – сказала на церемонии награждения руководитель отдела цифровых проектов АНО «Россия – страна возможностей» Дарья Микаелян.
Лидерами по регистрациям стали Москва (489 участников), Санкт-Петербург (173 участника), Калининградская, Нижегородская и Московская области (56 участников).

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#соревнования
#подмосковье
#московская область
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Фильм Медведева об информационной войне показали на форуме «МЫ – РОССИЯ»
11 ноября 2024, 18:58

Фото: пресс-служба МИСК МО

На проходящем в Подмосковье молодёжном форуме «МЫ – РОССИЯ» показали документальный фильм журналиста ВГТРК Андрея Медведева «Мятежвойна». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства информации и молодёжной политики Московской области, которое выступило организатором показа.
«При подготовке форума мы старались охватить разные форматы. Ребята слушают лекции, отрабатывают новые навыки на практике. Сегодня они посмотрели фильм Медведева «Мятежвойна». Это непростой материал, затрагивающий серьёзные темы геополитики, информационной войны. После кинопоказа все смогли обсудить картину, обменяться мнениями и эмоциями. Технологические способы воздействия на психику людей стремительно развиваются, м противодействовать им все сложнее. Благодаря подобным фильмам молодые ребята могут оставаться начеку», – отметила министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе.
Информационная война – это новостные вбросы, фейки в соцсетях, телефонный терроризм, мошенничество с банковскими картами, распространение страха и паники среди населения, разжигание ненависть к оппоненту. Фильм основан на рассекреченных документах украинских центров информационно-психологических операций и интервью с теми, кто имеет отношение к психологической войне.
«Меня особенно тронул момент в начале фильма, когда включили запись разговора якобы российского военного с матерью «погибшего бойца». Её крик и слезы меня очень потрясли меня. Надо быть внимательным, бдительными, не терять голову. В наше время опасность может поджидать нас везде. Надо чаще такое показать молодым ребятам», – поделился Виталий Губочкин из Ногинска.
О важности защиты молодёжи от пагубного влияние рассказал участник дискуссии Александр Маханьков. Он родился в Мариуполе и прожил там до 2014 года. Позже был вынужден переехать в Россию.
«Украинская пропаганда вообще не развивала молодёжную политику. Они не занимались нами, мы были предоставлены сами себе. Украина проиграла борьбу за молодёжь, потому что большинство украинской молодёжи не поддерживает власть. На новых территориях молодёжи нравится политика России, потому что она действительно делает ставки на молодых», – сказал Маханьков.
Впереди у участников форума – ещё два насыщенных дня с мастер-классами, лекциями и дискуссиями. В мероприятии участвует молодёжь из Подмосковья, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской областей, а также из Белоруссии. Всего на форуме побывают порядка 1,5 тыс. ребят.

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#московская область
#сергиев посад
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Россиянам раскрыли способы справиться с бессонницей без лекарств
Врач Золотарева рекомендовала выполнять одно дыхательное упражнение
11 ноября 2024, 18:48

Фото: iStock/demaerre

Врач-сомнолог, врач-кардиолог Наталия Золотарева заявила, что побороть бессонницу без препаратов можно с помощью дыхательных упражнений.
Так, по её словам, эффективным является дыхательным упражнением «4-7-8».

«Сделайте вдох носом на счет 4, далее задержите дыхание на счет 7, выдыхайте через рот на счет 8. Повторяйте этот цикл несколько минут периодически днем, а также перед сном. С помощью этой техники можно замедлить сердцебиение и расслабить нервную систему», — прокомментировала в беседе с Газета.ру Золотарева.

Также она рекомендовала вести дневник сна.

А врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Роман Бузунов рассказал, кому в первую очередь нужны маски для сна.

«Кому нужны маски для сна — светочувствительным. Люди делятся на тех, кто может спокойно спать днём, и тех, кто при любой, даже несильной освещенности спать не может. Такие люди даже через закрытые веки воспринимают свет, вернее, их мозг его воспринимает, и это подавляет продукцию мелатонина, ухудшает засыпание и сон», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Бузунов.

Ранее сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева заявила, что алкоголь, а также иные стимуляторы, не улучшают сон, а наоборот – ухудшают.

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#препараты
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Оставшиеся без родителей дети получат в Клину 18 квартир
11 ноября 2024, 18:43

Фото: пресс-служба администрации г. о. Клин

В Клину дети, оставшиеся без попечения родителей, получат за 2024 год 18 квартир. Об этом по итогам еженедельного совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым рассказала глава городского округа Алена Сокольская.
Речь идёт о квартире, купленной на аукционе, и 17 сертификатах, дающих право подросткам 18 лет и старше самим выбрать и купить подходящее жильё. Сертификат предоставляет возможность выбора и площади квартиры при условии доплаты за дополнительные квадратные метры и места её расположения в любом городском округе Подмосковья.

Сейчас в Клину подростки уже получили квартиру и 15 жилищных сертификатов на их приобретение. В декабре администрация городского округа Клин планирует вручить еще два жилищных сертификата.
«Приятно, что все ребята, выбравшие сертификаты, сохраняют местом жительства городской округ Клин. Мы сопровождаем такие семьи в решении всех вопросов. С радостью окажем помощь ребят в прохождении практики и дальнейшем трудоустройстве в муниципальных структурах и администрации Клина», – сказала Сокольская.
Сейчас популярность жилищных сертификатов растёт. В прошлом году 10 детей получили квартиры, ещё столько же – сертификаты.

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#московская область
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Глава городского округа Щёлково Булгаков наградил правоохранителей
11 ноября 2024, 18:30

Фото: пресс-служба администрации г. о. Щёлково

Глава городского округа Щёлково Андрей Булгаков и начальник полиции муниципалитета Владимир Катков поздравили сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
Участковый уполномоченный полиции старший лейтенант Денис Маслов на службе три года. Он уже зарекомендовал себя как дисциплинированный и профессиональный сотрудник, умеющий вовремя принимать решения в сложных ситуациях. Булгаков вручил ему ключи от служебной квартиры.
«Благодарю каждого за службу и тяжёлый ежедневный труд, направленный на безопасность, спокойствие и уверенность жителей», – написал Булгаков в своём телеграм-канале.
По случаю праздника внеочередными званиями, благодарственными письмами и памятными подарками были отмечены более 90 сотрудников ведомства.

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#московская область
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Автоэксперт Попов оценил последствия смягчения санкций Японией на рынок авто
Автоэксперт Попов усомнился в снижении цен после смягчения санкций Японией
11 ноября 2024, 18:12

Фото: iStock/Anton Skripachev

Автоэксперт Дмитрий Попов заявил, что смягчения санкций против России Японией вряд ли изменят цены на рынке автомобилей.
«Я не думаю, что эта история как-то сильно повлияет на демпинг цены, поскольку речь идёт об аукционных торгах на японские автомобили. Это просто Япония распаковала доступ к аукционным торгам российским дилерам в том числе. Но аукционные цены вряд ли будут сильно меньше, чем то, что у нас сейчас здесь продаётся», — пояснил в беседе с RT Попов.

До этого стало известно о том, что в Юрге Кемеровской области должны приступить к демонтажу моста через реку Томь. Об этом сообщил глава города Алексей Фомин. Как передаёт «Сiбдепо», мост демонтируют до периода полного ледостава.

Ранее сообщалось, что двухполосную дорогу между Химкам и Долгопрудным построят в Московской области, проектирование планируется закончить до четвёртого квартала будущего года, а открыть движение по новой трассе — во втором квартале 2028 года.

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#рф
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Для долголетов из Красногорска провели мастер-класс по созданию слайд-шоу
11 ноября 2024, 18:02

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Занятие по созданию слайд-шоу из фотографий на телефоне провела для членов красногорского клуба «Активное долголетие» преподавательница компьютерной грамотности Светлана Сорокина, сообщает пресс-служба администрации городского округа Красногорск.
«Создание слайд-шоу — это не только способ демонстрации важных моментов из жизни, но и возможность проявить свою креативность. Участники узнали, как использовать различные переходы, добавлять спецэффекты, менять стили и подбирать музыкальное сопровождение. В результате фотографии превратились в настоящие фотофильмы», — говорится в сообщении.
Мастер-класс «Слайд-шоу в телефоне» вызвал большой интерес у его участников, все они остались очень довольны результатами.

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#красногорск
#активное долголетие
#смартфон
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Кардиолог назвал позу сна, которая говорит о проблеме с сердцем
Кардиолог Серебрянский: сон на левом боку говорит о проблемах с сердцем
11 ноября 2024, 17:56

Фото: iStock/ViktorCap

Заподозрить проблемы с сердцем можно по тому, какую позу для сна выбирает человек. Признаком серьезных проблем с сердцем может быть дискомфорт во время сна, когда человек лежит на спине.
Заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, врач-терапевт, кардиолог Юрий Серебрянский в беседе с «Радио 1» сообщил, что в течение ночи человек меняет позы до 150 и больше раз.
«Чаще всего при болях в сердце человек ложится на левый бок, что нежелательно. Он рукой или ладонью придавливает сердце, чтобы оно маневрировало в грудной полости меньше. Это неправильная поза. Также неправильной позой является и пребывание четко на спине. Лучше спать на правом боку, надо приучить себя к этому», — объяснил эксперт.

Он добавил, что если у человека имеется сердечная недостаточность, то положение во сне будет «сидя с приподнятым головным концом и несколько с опорой на локотки».
«Еще при сердечной недостаточности и аритмии у человека увеличивается храп. Был случай, когда с храпом люди пошли к врачу-ЛОРу, но там все оказалось нормально, а потом через мониторинг выявилось нарушение сердечного ритма с длинными паузами, а параллельно рак почки», — рассказал врач.

Он добавил, что игнорировать наличие храпа не стоит, потому что это может быть первым симптомом тяжелой болезни.

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Москвичам пообещали спокойную погоду на той неделе
Синоптик Цыганков спрогнозировал спокойно погоду в Москве
11 ноября 2024, 17:50

Фото: iStock/Inna Polekhina

Замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков заявил, что погода в Москве на этой неделе будет спокойной, а температура будет на уровне нормы.
«Неделя спокойная, почти около нормы будет температура. Переменная облачность, в четверг возможны небольшие осадки, температуры дневные — 1-3°С, в четверг и пятницу — 0-5°С. Ночные температуры — от-1 до -2°С. Норма у нас — 0-1°С, так что температура держится около нормы, всё спокойно», — пояснил в беседе с RT Цыганков.

А в Кузбассе постепенно наступает зима. Как передаёт «Сiбдепо», синоптики кемеровского Гидрометцентра спрогнозировали завтра, 12 ноября, в регионе ночью от -9 до -14°C, а днём от -5 до -10°C.

Ранее специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что метеорологическая зима в столице наступит 13 ноября.

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