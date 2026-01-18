Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России

18 января 2026, 18:08

РИА Новости: бурильщик стал самой высокооплачиваемой рабочей профессией

Фото: iStock/Vera Akulenok

Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой в России в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».