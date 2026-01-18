Названа самая высокооплачиваемая рабочая профессия в России
Профессия бурильщика стала самой высокооплачиваемой в России в 2025 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Авито Работа».
По данным аналитиков, средний уровень заработной платы для бурильщиков составляет 179 тысяч рублей в месяц. Зарплата может варьироваться в зависимости от опыта кандидата и условий работы, а некоторые вакансии предлагают работу вахтовым методом.
На втором месте среди высокооплачиваемых профессий находятся операторы станков, которым работодатели готовы предложить до 172 654 рублей в месяц. Эти специалисты занимаются обслуживанием производственного оборудования, запуском и контролем процесса изготовления деталей, а также следят за точностью и качеством выполнения технологических операций.
В тройку лидеров также вошли токари с ожидаемой зарплатой в размере 172 249 рублей. На четвёртом месте расположились сортировщики, которым предлагают до 161 877 рублей в месяц. Завершает пятёрку лидеров профессия фасадчика с средней зарплатой в 156 134 рублей в месяц.
