Назван самый подешевевший продукт в России
Больше всего на второй неделе января по сравнению с аналогичным периодом 2025 года подешевело сливочное масло. Об этом сообщила РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.
По ее словам, стоимость килограмма масла снизилась примерно на 3%, что эквивалентно уменьшению цены на 36 рублей. Помимо этого, куриные яйца подешевели на 25 рублей, а огурцы — на 23 рубля. Траутман указала, что в списке подешевевших продуктов оказались помидоры, капуста, бананы, картофель, репчатый лук, баранина, свекла, рис, сахар, гречневая крупа, морковь и пшеница.
