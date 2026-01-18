Назван самый подешевевший продукт в России

18 января 2026, 17:36

РИА Новости: сливочное масло в России подешевело почти на 36 рублей

Фото: iStock/Minerva Studio

Больше всего на второй неделе января по сравнению с аналогичным периодом 2025 года подешевело сливочное масло. Об этом сообщила РИА Новости эксперт группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Евгения Траутман.