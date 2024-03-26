В Дубне проведут ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей»

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Для жителей Московской области пройдет Ярмарка трудоустройства в апреле. Об этом сообщила пресс-служба министерства образования Московской области.
Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» будет проведена 11 апреля.
Стоит отметить, что также в рамках ярмарки все желающие смогут принять участие в различных мастер-классах и тренингах. Зарегистрироваться можно на официальном сайте мероприятия.
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«Это возможность для тех, кто ищет работу в современном высокотехнологичном предприятии. На Ярмарке трудоустройства соискатели смогут пообщаться с представителями компаний Дубны и близлежащих городов, узнать о вакансиях и условиях труда, а также получить консультацию от специалистов службы занятости», — поделились в пресс-службе.
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Мира Полтева