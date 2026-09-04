Названа самая высокооплачиваемая сфера в Новосибирской области за лето 2026 года

04 сентября 2026, 17:51

В Новосибирске этим летом самые высокие зарплаты предлагали в металлургии

Фото: iStock/AndreyPopov

В Новосибирской области по итогам июня — августа 2026 года самые высокие зарплаты предлагают в металлургической промышленности. В среднем там можно зарабатывать порядка 208 000 рублей в месяц. Такие данные привели аналитики «Авито Работы».





К этой сфере относятся добыча и переработка руды, производство чёрных и цветных металлов, а также изготовление металлопродукциидля использования в строительстве и машиностроении, пишет Om1 Новосибирск.



Второе место досталось направлению ремонта и отделки помещений. Так, летом текущего года, специалистам предлагали в среднем 178 110 рублей в месяц. А в строительстве жилой и коммерческой недвижимости готовы были платить 127 307 рублей ежемесячно.



Директор по развитию «Авито Работы» Роман Губанов пояснил, что компании модернизируют производства и нуждаются в высококвалифицированных кадрах. В этой связи для специалистов появляются довольно привлекательные предложения.





«Работодатели готовы предлагать конкурентные условия, чтобы привлекать и удерживать специалистов, особенно в отраслях, где потребность в кадрах остаётся стабильно высокой», — подчеркнул Губанов.