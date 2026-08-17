Россиянам назвали регионы с самыми высокими зарплатами

17 августа 2026, 02:53

РИА Новости: самую высокую зарплату в России получают в ЯНАО

Фото: iStock/Natalia Rusanova

Регионами с самыми высокими зарплатами в России оказались Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный рейтинг.