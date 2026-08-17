Россиянам назвали регионы с самыми высокими зарплатами
Регионами с самыми высокими зарплатами в России оказались Ямало-Ненецкий и Чукотский автономные округа, а также Магаданская область. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный рейтинг.
В целом по стране лишь менее трети работников имеют доход выше среднероссийского показателя. При этом показатель превышает средний в 19 субъектах.
С большим отрывом лидирует ЯНАО, где зарплату выше среднероссийской получают 65,8% трудящихся. Эксперты связывают это с высокими доходами в ключевой для региона нефтегазовой отрасли и относительно умеренными ценами по сравнению с другими северными и удаленными территориями.
Следом идут Магаданская область (57,2%), Чукотский (56,5%), Ненецкий (52,7%) и Ханты-Мансийский автономные округа (50,1%). В топ-10 также вошли Сахалинская область, Москва, Санкт-Петербург, Якутия и Татарстан.
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