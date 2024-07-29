Названа самая востребованная в Подмосковье дата бракосочетания этого лета

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
У молодожёнов по-прежнему пользуются популярностью «красивые зеркальные» даты для заключения брака.
Самая востребованная дата нынешнего свадебного сезона – 24 августа, сообщила первый зампредседателя правительства Московской области Людмила Болатаева.
По данным подмосковного Минсоцразвития, в летние месяцы в Московской области было несколько красивых дат для свадебных церемоний. Так, в День семьи, любви и верности поженились 500 пар, в «зеркальные» 24 июня и 24 июля – чуть больше 400. Однако статистика показала, что они оказались менее востребованы, чем 24.08.24.
В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что зарегистрировать брак можно не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках. Лучшие локации Подмосковья, тренды и советы профессионалов можно найти на портале «Свадьба в Подмосковье».
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«Чаще всего молодожёны подают заявление на такие дни заранее через портал госуслуг. В Подмосковье с начала года поженились более 25 тыс. пар, а самая популярная дата сезона – 24 августа. На этот день в регионе запланировано 730 свадеб, из них в парках – более 80», – пояснила Болатаева.
По данным подмосковного Минсоцразвития, в летние месяцы в Московской области было несколько красивых дат для свадебных церемоний. Так, в День семьи, любви и верности поженились 500 пар, в «зеркальные» 24 июня и 24 июля – чуть больше 400. Однако статистика показала, что они оказались менее востребованы, чем 24.08.24.
В Министерстве социального развития Подмосковья напомнили, что зарегистрировать брак можно не только в отделе ЗАГС, но и на выездных площадках. Лучшие локации Подмосковья, тренды и советы профессионалов можно найти на портале «Свадьба в Подмосковье».
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Лора Луганская