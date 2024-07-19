Назван топ-3 подмосковных дворцов культуры для регистрации браков

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО
В подмосковных дворцах культуры заключено уже около 60 браков. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области, назвав топ-3 лучших ДК.
«Торжественная регистрация брака на территории подмосковных дворцов культуры может стать очень красивым событием. Среди топовых площадок по этому направлению можно выделить Дворец культуры им. Калинина в Королёве, «Дубровицы» в Подольске и Центральный дворец культуры в Щёлкове», – сказали в ведомствеТам отметили, что большую часть дворцов культуры активно ремонтируют. Внутри многие из них напоминают дворцы с необычными интерьерами.
В министерстве напомнили, что выбрать локацию для регистрации брака поможет свадебный портал. На нём также можно подать заявление на удобную дату и время.
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Лора Луганская