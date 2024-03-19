Названа сфера работы, где распространён удалённый формат работы

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Опрос аналитического центра университета «Синергия» показал, что сейчас удалённый формат работы распространён в сфере рекламы и маркетинга.
Кроме того, удалённо часто работают в таких областях, как программирование, копирайтинг, дизайн, обучение и консалтинг.
Как передаёт «Москва 24», 36% российской молодёжи работает удалённо, 33% трудятся в офисе или на предприятии, а у 31% используют смешанный формат работы.
В этом исследовании поучаствовали порядка 5 тыс. работающих граждан от 18 до 35 лет со всей России.
А исследование сервиса SuperJob показало, что помехами в поисках работы для россиян являются домашние дела, а также усталость и переутомляемость.
Как передаёт RT, также в сложностях по поиску работы россияне винят свои личностные особенности (лень, неуверенность в себе), соцсети и интернет, а также непонимание техники поиска работодателя. Вместе с тем, 46% опрошенных отметили, что им в поисках работы ничего не мешает.
Ранее опрос центра «Зарплата.ру» показал, что 81% россиян остаются на работе по вечерам после окончания основного рабочего времени несколько раз в неделю.
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Как передаёт «Москва 24», 36% российской молодёжи работает удалённо, 33% трудятся в офисе или на предприятии, а у 31% используют смешанный формат работы.
А исследование сервиса SuperJob показало, что помехами в поисках работы для россиян являются домашние дела, а также усталость и переутомляемость.
Как передаёт RT, также в сложностях по поиску работы россияне винят свои личностные особенности (лень, неуверенность в себе), соцсети и интернет, а также непонимание техники поиска работодателя. Вместе с тем, 46% опрошенных отметили, что им в поисках работы ничего не мешает.
Ранее опрос центра «Зарплата.ру» показал, что 81% россиян остаются на работе по вечерам после окончания основного рабочего времени несколько раз в неделю.
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Мелисса Тимофеева