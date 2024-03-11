Россияне назвали самых красивых отечественных актрис

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Интернет-опрос NEWS.ru показал, что россияне считают наиболее красивыми и талантливыми актрис Екатерину Климову (34% проголосовавших) и Светлану Ходченкову (13%).
На третьем месте оказалась Юлия Пересильд, набравшая 8% голосов.
Отмечается, что в рейтинг самых красивых российских актрис также попали Юлия Снигирь, Елена Лядова, Настасья Самбурская, Паулина Андреева, Кристина Асмус и Ирина Старшенбаум.
В опросе поучаствовали 4,4 тыс. интернет-пользователей.
Ранее другой опрос «АльфаСтрахования» показал, что россиянки не хотели бы получить в подарок на 8 Марта косметические наборы и сладости. Так, В числе желаемых же сюрпризов женщины называли туристические поездки, сертификаты на косметологические и массажные процедуры, на одежду и украшения.
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Отмечается, что в рейтинг самых красивых российских актрис также попали Юлия Снигирь, Елена Лядова, Настасья Самбурская, Паулина Андреева, Кристина Асмус и Ирина Старшенбаум.
Ранее другой опрос «АльфаСтрахования» показал, что россиянки не хотели бы получить в подарок на 8 Марта косметические наборы и сладости. Так, В числе желаемых же сюрпризов женщины называли туристические поездки, сертификаты на косметологические и массажные процедуры, на одежду и украшения.
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Мелисса Тимофеева