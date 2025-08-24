Названа сфера с самым высоким зарплатным минимумом в России
По данным исследования платформы Dream Job, цитируемого ТАСС, самый высокий «зарплатный минимум» в России наблюдается в IT‑секторе — в среднем он составляет 180–200 тысяч рублей. Так, backend‑разработчики зарабатывают около 200 тысяч, data scientist — примерно 260 тысяч, а product manager — около 245 тысяч в месяц.
В финансовой сфере минимальный комфортный уровень оценивается в 130–150 тысяч рублей: финансовые аналитики могут рассчитывать примерно на 145 тысяч, консультанты — на 110 тысяч, кредитные специалисты — от 90 тысяч.
В розничной торговле этот порог заметно ниже — 40–45 тысяч рублей; продавцы‑консультанты получают в среднем 45 тысяч, кассиры — около 42 тысяч. В медицине разброс значительный: фармацевты — примерно 55 тысяч, терапевты — около 85 тысяч, стоматологи — около 180 тысяч рублей.
Опрос ВЦИОМа показал, что для ощущения себя счастливым россиянам в среднем требуется зарплата примерно в 227 тысяч рублей в месяц.
