Названа сфера с самым высоким зарплатным минимумом в России

24 августа 2025, 12:45

Dream Job: 200 тыс. руб. в IT являются самым высоким зарплатным минимумом в РФ

Фото: istockphoto/Vershinin

По данным исследования платформы Dream Job, цитируемого ТАСС, самый высокий «зарплатный минимум» в России наблюдается в IT‑секторе — в среднем он составляет 180–200 тысяч рублей. Так, backend‑разработчики зарабатывают около 200 тысяч, data scientist — примерно 260 тысяч, а product manager — около 245 тысяч в месяц.