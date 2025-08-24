В МВД России перечислили признаки для распознавания террористов
МВД России обнародовало перечень внешних признаков, по которым граждане могут распознать потенциально опасных лиц в общественных местах. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
Согласно опубликованным материалам, внимание следует обращать на одежду, не соответствующую сезону. Так, например, ношение плаща или толстой куртки в жаркую погоду может быть поводом для настороженности. Также следует быть более бдительными, если рядом находится человек с чрезмерной нервозностью, сосредоточенным выражением лица, плотно сжатыми губами или еле заметно двигающимися — как при чтении молитвы.
Специалисты утверждают, что преступник, готовящийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено.
Дополнительным поводом для внимания могут стать крупногабаритные сумки или рюкзаки, особенно если человек явно старается избежать внимания окружающих.
МВД призывает граждан проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных лиц незамедлительно сообщать в полицию. Ведомство подчёркивает, что описанные признаки не являются основанием для обвинения, но могут помочь предотвратить угрозу и своевременно среагировать на потенциальную опасность.
