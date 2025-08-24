В МВД России перечислили признаки для распознавания террористов

24 августа 2025, 10:07

МВД: террористов можно распознать по сосредоточенности, одежде и большим сумкам

Фото: iStock/Tero Vesalainen

МВД России обнародовало перечень внешних признаков, по которым граждане могут распознать потенциально опасных лиц в общественных местах. Информация размещена на официальном сайте ведомства.