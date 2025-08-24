ЛДПР предложила ввести единые льготы на проезд для пенсионеров по всей России
Депутаты от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли в правительство законопроект о введении единых льгот на проезд для пенсионеров по всей России. Документ предусматривает 50% скидку на проезд в пригородных автобусах и 70% — в электричках.
Законопроект дополняет федеральное законодательство новой статьей, обязывающей региональные власти предоставлять пенсионерам — получателям страховой или государственной пенсии по старости — льготный проезд по регулируемым тарифам. Стоимость билета на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в пределах одного региона не должна превышать 50% от максимального тарифа, а в пригородных поездах — 70%.
Как отметил Леонид Слуцкий, транспортные расходы составляют значительную часть бюджета пожилых граждан: «За весь дачный сезон набегает внушительная сумма, а ведь им нужно ездить и в поликлинику, и по другим делам». Он подчеркнул, что сейчас пенсионеры находятся в неравных условиях: в Москве, Подмосковье и некоторых регионах льготы действуют, а в других — отсутствуют или существенно различаются.
Проект предусматривает механизм компенсации выпадающих доходов перевозчикам за счет согласования между региональными властями и транспортными организациями. В настоящее время федеральное законодательство гарантирует бесплатный проезд только отдельным категориям граждан (ветеранам, инвалидам, детям-сиротам), а для пенсионеров по старости льготы устанавливаются на региональном уровне.
