Названа средняя цена детского сладкого подарка в России на Новый год
Сладкий новогодний подарок для детей в России весом 550 граммов будет стоить около 450 рублей. Об этом РИА Новости рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.
По его словам, в такой набор входят 150 граммов шоколадных конфет, 150 граммов зефира, по 100 граммов шоколада в глазури и конфет, а также 50 граммов карамели. К ноябрю 2025 года средняя стоимость такого подарка по стране составила 454 рубля.
Тренин подчеркнул, что за последний год цена на этот набор увеличилась на 14,7%. Главной причиной стало повышение биржевых цен на какао-бобы в 2024 году и первой половине 2025 года, так как они являются основным компонентом для производства шоколада.
При этом цены на карамель выросли минимально — всего на 5,8% за год. Тренин объяснил это стабильной ситуацией на рынке сахара, который является ключевым ингредиентом для карамели.
