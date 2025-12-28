Названа средняя цена детского сладкого подарка в России на Новый год

28 декабря 2025, 16:06

РИА Новости: сладкий новогодний подарок для детей обойдется в 450 рублей

Фото: iStock/Liuba Bilyk

Сладкий новогодний подарок для детей в России весом 550 граммов будет стоить около 450 рублей. Об этом РИА Новости рассказал эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.