Мошенники стали рассылать россиянам фейки о «новогодних дивидендах»
Мошенники рассылают поддельные письма о «государственных дивидендах». Они действуют от имени фиктивной организации «ГазИнвест» и упоминают несуществующие поправки в Конституцию. Об этом сообщает Управление по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Злоумышленники заявляют, что с 1 октября 2025 года в России работает «Государственный фонд доходов от экспорта нефти и газа». От его имени они предлагают ежемесячные выплаты от 75 до 290 тысяч рублей россиянам старше 1999 года рождения.
Для оформления этих сумм мошенники просят перейти на фейковый сайт и ввести личные данные. Эксперты настоятельно рекомендуют не делать этого. Уточнять информацию о любых социальных выплатах следует только через официальные источники: портал «Госуслуги» или центры «Мои документы».
Ранее стало известно, что власти РФ начнут контролировать банковские и SIM-карты для борьбы с мошенниками.
