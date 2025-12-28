Мошенники стали рассылать россиянам фейки о «новогодних дивидендах»

28 декабря 2025, 15:42

Фото: Istock/BrianAJackson

Мошенники рассылают поддельные письма о «государственных дивидендах». Они действуют от имени фиктивной организации «ГазИнвест» и упоминают несуществующие поправки в Конституцию. Об этом сообщает Управление по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.